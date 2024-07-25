Грузовик с фургоном столкнулись в Ивдельском районе

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Вчера, 31 июля, на 13-м километре дороги от посёлка Шипичный до посёлка Полуночное в Ивдельском районе столкнулись грузовик «Вольво» и фургон «УАЗ». В результате пострадали три человека.Как сообщили в областном УГИБДД, 61-летний водитель грузовика отвлёкся от дороги и выехал на встречную полосу, где ехал фургон под управлением 49-летнего водителя. В результате столкновения пострадали водитель «УАЗа» и два его пассажира, мужчина 1962 года рождения и мальчик 2011 года рождения. Их с места аварии увезли в больницу.В разговоре с дорожными инспекторами водитель «Вольво» заявил, что ненадолго отвлёкся от управления, но не смог объяснить, как в таком случае он выехал на встречную полосу. Известно, что в момент ДТП грузовик был пустой. Сообщается, что он ехал на загрузку.