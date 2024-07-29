На станции Екатеринбург-Сортировочный с рельс соскочил электропоезд

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Внештатная ситуация произошла сегодня, 31 июля, на станции Екатеринбург-Сортировочный. Там с рельс сошёл электровоз.Железнодорожная авария случилась на восьмом пути чётного парка отправления станции Екатеринбург-Сортировочный, вблизи стрелочного перевода номер 422/424. Во время движения один из электровозов съехал семью колёсными парами. Возможно, благодаря тому, что скорость его была невысокой, больших бед это не наделало, «беглец» не опрокинулся и даже движению других составов это происшествие никак не помешало. Меж тем, Уральская транспортная прокуратура всё равно организовала проверку исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.Меж тем, сход электровоза с рельс — не единственное происшествие на Свердловской железной дороге. Ещё одно произошло, правда, на территории Тюменской области и оказалось куда более трагическим. Там на станции Винзили погиб человек: мужчина 1988 года рождения торопился на работу и решил сократить путь через железнодорожные пути. И хоть заметивший его машинист применил экстренное торможение, махина электровоза остановиться не успела и сбила человека.