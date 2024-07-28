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Охранника екатеринбургского ТЮЗа нашли мёртвым
Фото: Вечерние ведомости
Сегодня утром в здании Екатеринбургского театра юного зрителя нашли мёртвым охранника, выходившего минувшей ночью на смену.
По предварительным данным, мужчина совершил суицид, пишет «Екатское чтиво». Екатеринбургская «Комсомольская правда», ссылаясь на свой источник, сообщает, что он наложил на себя руки из-за долгов. У него, как заявляется, было много кредитов, а зарплаты не хватало, чтобы закрывать их.
По данным телеграм-канала Ural Mash, мужчина устроился работать в театр два года назад. Коллеги запомнили его улыбчивым человеком.
По предварительным данным, мужчина совершил суицид, пишет «Екатское чтиво». Екатеринбургская «Комсомольская правда», ссылаясь на свой источник, сообщает, что он наложил на себя руки из-за долгов. У него, как заявляется, было много кредитов, а зарплаты не хватало, чтобы закрывать их.
По данным телеграм-канала Ural Mash, мужчина устроился работать в театр два года назад. Коллеги запомнили его улыбчивым человеком.
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