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В Екатеринбурге эффектно сгорел производственный цех
Фото: читатель телеграм-канала ВВ
В эти минуты в Екатеринбурге пожарные продолжают бороться с масштабным пожаром на территории промзоны, принадлежащей НПО «Автоматика». По последней информации открытое горение на месте пожара ликвидировано. Силы и средства МЧС России ведут проливку и разборку конструкций.
Пожар производственного цеха на улице Серафимы Дерябина начался во второй половине дня, ближе к вечеру. Уже по гигантскому столбу дыма, поднявшемуся над городом, можно было судить о масштабах катастрофы. Действительно, в самый разгар пожара огонь охватывал до 800 квадратных метров и с одного цеха перебирался на соседний.
Учитывая масштаб пожара, его сложность и потенциальную опасность, к месту происшествия были направлены 58 специалистов пожаротушения и 23 единицы спецтехники. На пожар выехал и министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев, который взял ситуацию под личный контроль.
Справиться с возгоранием получилось не сразу. Огонь успел, фактически, уничтожить строение. Сообщается, что из-за воздействия высоких температур и прочих факторов рухнула не только кровля одного из цехов НПО «Автоматика», но и его стены.
Сообщается также, что с места пожара было эвакуировано 22 человека. Пострадавших нет.
Пожар производственного цеха на улице Серафимы Дерябина начался во второй половине дня, ближе к вечеру. Уже по гигантскому столбу дыма, поднявшемуся над городом, можно было судить о масштабах катастрофы. Действительно, в самый разгар пожара огонь охватывал до 800 квадратных метров и с одного цеха перебирался на соседний.
Учитывая масштаб пожара, его сложность и потенциальную опасность, к месту происшествия были направлены 58 специалистов пожаротушения и 23 единицы спецтехники. На пожар выехал и министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев, который взял ситуацию под личный контроль.
Справиться с возгоранием получилось не сразу. Огонь успел, фактически, уничтожить строение. Сообщается, что из-за воздействия высоких температур и прочих факторов рухнула не только кровля одного из цехов НПО «Автоматика», но и его стены.
Сообщается также, что с места пожара было эвакуировано 22 человека. Пострадавших нет.
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