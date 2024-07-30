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В Екатеринбурге эффектно сгорел производственный цех

20.57 Вторник, 30 июля 2024
Фото: читатель телеграм-канала ВВ
В эти минуты в Екатеринбурге пожарные продолжают бороться с масштабным пожаром на территории промзоны, принадлежащей НПО «Автоматика». По последней информации открытое горение на месте пожара ликвидировано. Силы и средства МЧС России ведут проливку и разборку конструкций.

Пожар производственного цеха на улице Серафимы Дерябина начался во второй половине дня, ближе к вечеру. Уже по гигантскому столбу дыма, поднявшемуся над городом, можно было судить о масштабах катастрофы. Действительно, в самый разгар пожара огонь охватывал до 800 квадратных метров и с одного цеха перебирался на соседний.

Учитывая масштаб пожара, его сложность и потенциальную опасность, к месту происшествия были направлены 58 специалистов пожаротушения и 23 единицы спецтехники. На пожар выехал и министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев, который взял ситуацию под личный контроль.

Справиться с возгоранием получилось не сразу. Огонь успел, фактически, уничтожить строение. Сообщается, что из-за воздействия высоких температур и прочих факторов рухнула не только кровля одного из цехов НПО «Автоматика», но и его стены.

Сообщается также, что с места пожара было эвакуировано 22 человека. Пострадавших нет.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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17:53 Бывший екатеринбургский кинотеатр «Салют» станет новым центром творчества для детей и молодежи
17:00 В Свердловской области нашли 10-летнего мальчика, сбежавшего из дома
16:05 На Химмаше пройдёт мастерская по созданию коротких текстов
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12:36 В Каменске-Уральском у 90 человек выявили рак кожи
12:07 Подросткам, насиловавших и издававшихся над младшими детьми в спецшколе Екатеринбурга, объявили приговоры
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