В Первоуральске от огня спасли двух кошек и пару собак

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Четырёх животных спасли из пожара сотрудники МЧС России в Первоуральске. Приехав на вызов, они обнаружили, что люди из горящего здания эвакуировались самостоятельно, а вот собаки с кошками не могут покинуть жилище.Пожар произошёл на первом этаже одного из многоквартирных домов Первоуральска. Как выяснилось позже, огонь успел охватить всего 4 квадратных метра, но грозил перекинуться на остальной метраж. К тому же, горевшие вещи успели сильно надымить, а продукты горения в воздухе в пожарах представляют едва ли не большую опасность, чем само пламя.Комнатные собаки и две кошки хоть и проживают на первом этаже, но выбить стекло и спрыгнуть на землю не осмелились. Тем более, что с учётом полуподвального помещения расстояние до земли было достаточно ощутимым. Огнеборцы проникли по лестнице к хвостатым погорельцам и вынесли их на свежий воздух.Как сообщает пресс-служба МЧС России по Свердловской области, в тушении первоуральского пожара участвовали 9 специалистов и 3 единицы техники. Установлена уже и причина возгорания — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов.