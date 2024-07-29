Угодивший под машину в екатеринбуржском дворе ребёнок получил перелом голени

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Накануне вечером в одном из дворов Екатеринбурга произошла автоавария с участием 6-летнего ребёнка. Оказавшийся под колёсами иномарки мальчик отделался переломом голени.Вчерашнее ДТП было зафиксирована в начале восьмого вечера на улице Уральских Рабочих, во дворе дома №4. Ехавшая здесь автомашина марки «Тойота Камри» сбила 6-летнего мальчика. С места происшествия несовершеннолетнего пешехода увезли на «Скорой» в детскую городскую клиническую больницу №9. Ему поставлен диагноз «перелом голени».Как поясняют в ГИБДД Екатеринбурга, водитель иномарки — 30-летний мужчина — не заметил приближение к дороге малыша, который был скрыт припаркованными машинами. С другой стороны, если бы он ехал по дворовой территории с меньшей скоростью, то, возможно, успел бы затормозить, когда ребёнок выскочил на проезжую часть.Как бы там ни было, сотрудники Госавтоинспекции разбираются с обстоятельствами произошедшего и определяют степень вины каждого из участников ДТП. Водителя проверили на наличие в организме алкоголя, и тест он прошёл успешно. Но вот его «послушной список» заставляет думать, что виновником аварии был он — за 12 лет вождения автомобилем он привлекался к административной ответственности уже 29 раз.