Уральская прокуратура проверяет ситуацию с задержанным электропоездом





— сообщает транспортная прокуратура в телеграм-канале

Прокуратурой по данному факту организованы надзорные мероприятия, по результатам которых будет дана оценка законности действий перевозчиков, соблюдения законодательства о защите прав потребителей, о безопасности движения,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Урале транспортная прокуратура начала проверку после того, как в СМИ появилась информация о вынужденной остановке электропоезда, следовавшего из Нижнего Тагила в Каменск-Уральский. Электричка встала на полпути между станцией Электродепо и станцией ВИЗ из-за технических неполадок другого поезда — № 802 «Финист», который застрял на главном пути.Согласно данным, причиной остановки электропоезда № 6458 стали неисправности поезда Пермь-Екатеринбург, в результате чего электричка простояла на месте более двух с половиной часов. Как сообщают СМИ внутри поезда, в котором отключились кондиционеры, пассажиры оказались в крайне неудобной ситуации: двери не открывались, а температура внутри вагона стала невыносимой. Одна из пассажирок почувствовала себя плохо, но ее все равно не выпустили.