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Уральская прокуратура проверяет ситуацию с задержанным электропоездом
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Урале транспортная прокуратура начала проверку после того, как в СМИ появилась информация о вынужденной остановке электропоезда, следовавшего из Нижнего Тагила в Каменск-Уральский. Электричка встала на полпути между станцией Электродепо и станцией ВИЗ из-за технических неполадок другого поезда — № 802 «Финист», который застрял на главном пути.
Согласно данным, причиной остановки электропоезда № 6458 стали неисправности поезда Пермь-Екатеринбург, в результате чего электричка простояла на месте более двух с половиной часов. Как сообщают СМИ внутри поезда, в котором отключились кондиционеры, пассажиры оказались в крайне неудобной ситуации: двери не открывались, а температура внутри вагона стала невыносимой. Одна из пассажирок почувствовала себя плохо, но ее все равно не выпустили.
Согласно данным, причиной остановки электропоезда № 6458 стали неисправности поезда Пермь-Екатеринбург, в результате чего электричка простояла на месте более двух с половиной часов. Как сообщают СМИ внутри поезда, в котором отключились кондиционеры, пассажиры оказались в крайне неудобной ситуации: двери не открывались, а температура внутри вагона стала невыносимой. Одна из пассажирок почувствовала себя плохо, но ее все равно не выпустили.
Прокуратурой по данному факту организованы надзорные мероприятия, по результатам которых будет дана оценка законности действий перевозчиков, соблюдения законодательства о защите прав потребителей, о безопасности движения,
— сообщает транспортная прокуратура в телеграм-канале
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