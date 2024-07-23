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Несовершеннолетних в Свердловской области обвиняют в попытке терактов на железной дороге
Скриншот из видео: Центральный МСУТ СК
В Свердловской области возбуждено два уголовных дела против восьми несовершеннолетних, подозреваемых в попытке организовать террористические акты на железной дороге. Восемь подростков обвиняются в попытке поджога локомотивов и релейных шкафов на станциях Красноуральска и Первоуральска. Следствие утверждает, что юноши действовали по инструкциям, полученным через мессенджер Telegram от неизвестного лица из Украины.
Следствие полагает, что подозреваемые в июле 2024 года, разделившись на две группы, предприняли попытки поджога объектов железной дороги. Первая группа из пяти человек атаковала железнодорожный цех в Красноуральске, а спустя несколько дней вторая группа из трех человек попыталась поджечь оборудование на станции Первоуральск.
Следователи утверждают, что инструкции о совершении поджогов подростки получили через мессенджер Telegram от лица, находящегося на территории Украины, который пообещал им денежное вознаграждение.
Следствие полагает, что подозреваемые в июле 2024 года, разделившись на две группы, предприняли попытки поджога объектов железной дороги. Первая группа из пяти человек атаковала железнодорожный цех в Красноуральске, а спустя несколько дней вторая группа из трех человек попыталась поджечь оборудование на станции Первоуральск.
Следователи утверждают, что инструкции о совершении поджогов подростки получили через мессенджер Telegram от лица, находящегося на территории Украины, который пообещал им денежное вознаграждение.
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