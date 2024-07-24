В Екатеринбурге адвоката осудили за попытку мошенничества

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал виновным адвоката в покушении на мошенничество в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.В ходе судебного разбирательства установлено, что с ноября 2020 года адвокат представлял интересы клиента во время доследственной проверки, связанной с хищением денежных средств юридическим лицом. В ноябре 2023 года, из-за отказа клиента передавать дополнительные деньги за юридические услуги, у адвоката возник умысел обманным путем завладеть средствами клиента.Адвокат сообщил клиенту ложную информацию о необходимости передачи денег якобы для взятки сотрудникам полиции. Клиент согласился и в декабре 2023 года передал адвокату 20 тысяч рублей и муляж денег на 230 тысяч рублей.Однако, опасаясь обмана, клиент заранее сообщил о планах адвоката сотрудникам УФСБ. Адвокат был задержан сразу после получения первой части денег.Суд приговорил адвоката к штрафу в размере 300 тысяч рублей и лишил его права заниматься адвокатской деятельностью на три года. Приговор еще не вступил в законную силу.