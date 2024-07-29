Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Подросткам, насиловавших и издававшихся над младшими детьми в спецшколе Екатеринбурга, объявили приговоры. Двое получили по 9 лет лишения свободы (одному 9 лет и 1 месяц, плюс штраф 30 000 рублей), третьему дали 7 лет лишения свободы.Напомним, взрослые, создавшие по сути атмосферу, в которой дети издеваются над детьми и насилуют друг друга, пока отделались фактически ничем. Экс-директор получила 11 месяцев исправительных работ, а об уголовном преследовании воспитателя, после товарищеских судов которого и проводились акты насилия, ничего неизвестно.Об издевательствах в екатеринбургской спецшколе стало известно после того, как один из воспитанников сбежал из учреждения и рассказал «Вечерним ведомостям», что ему угрожали «зачуханить» (то есть изнасиловать) его. При этом сексуализированное насилие применялось к другим детям – например, к ребёнку, которому было всего 12 лет. После актов насилия директриса Наталья Поддубная спросила публично у мальчика, подвергшегося насилию, – почему он не мог откусить насильникам?