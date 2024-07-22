В Екатеринбурге разыскивают 10-летнего мальчика: нужна помощь автомобилистов с видеорегистраторами





- Полевскому тракту от поселка Широкая речка до объездной дороги;

- ЕКАД от Чусовского тракта до Челябинского тракта;

- Челябинскому тракту от Патрушей до метро Ботаническая;

- ул. Бисертская, Елизаветинскому шоссе, Походной, Самолётной,



пожалуйста, посмотрите записи ваших регистраторов, возможно, на них попал Андрей! Мальчик передвигается на очень приметном велосипеде – BMX с салатовыми рулём и передней вилкой,



— просят волонтеры поискового отряда ЛизаАлерт Если вчера после 14 часов или сегодня вы проезжали по- Полевскому тракту от поселка Широкая речка до объездной дороги;- ЕКАД от Чусовского тракта до Челябинского тракта;- Челябинскому тракту от Патрушей до метро Ботаническая;- ул. Бисертская, Елизаветинскому шоссе, Походной, Самолётной,пожалуйста, посмотрите записи ваших регистраторов, возможно, на них попал Андрей! Мальчик передвигается на очень приметном велосипеде – BMX с салатовыми рулём и передней вилкой,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге и его окрестностях активно продолжаются поиски 10-летнего Андрея Горбунцова, пропавшего вчера днём. Мальчик уехал из дома в посёлке Горный Щит на велосипеде и с тех пор его никто не видел. С момента исчезновения волонтёры патрулируют местность, проверяют дороги и выполняют различные задачи, направленные на нахождение ребёнка. Для определения возможного маршрута Андрея требуется помощь автомобилистов, обладающих видеорегистраторами.Вы можете предоставить видеозаписи волонтёрам отряда, которые внимательно их просмотрят. Каждое свидетельство может оказаться решающим в поиске мальчика.Если вы увидели ребёнка, подходящего под описание, или готовы передать записи для просмотра, свяжитесь с информационным координатором поиска Юлией по телефону 8-965-533-33-99.