Спасатели вытащили детей из пожара в Екатеринбурге

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Сегодня ночью пожарные Екатеринбурга спасли десять человек, включая двоих детей. Пожар произошёл в одной из квартир в четырехэтажном доме на улице Гурзуфской. Об этом сообщает МЧС России по Свердловской области.Сигнал о возгорании поступил в 01:52. На втором этаже дома вспыхнула квартира, где огонь охватил площадь в 15 квадратных метров, повредив внутреннюю отделку и домашнее имущество. На место происшествия оперативно прибыли четыре пожарных машины и 12 человек личного состава.Спасатели провели эвакуацию жильцов с помощью специальных масок. Среди спасённых были двое детей. В 02:10 пожар был локализован, а к 02:26 открытое горение полностью ликвидировано. Полное завершение работы по проливке и разбору сгоревших конструкций было достигнуто в 03:15.