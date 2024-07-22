Возрастное ограничение 18+
На Арамильском тракте погиб человек и пятеро получили травмы
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
Крупное ДТП с одним погибшим и пятью пострадавшими зафиксирована сегодня, 29 июня, на Арамильском тракте. Беда стала результатом столкновения двух машин и отлетевшим колесом.
Судя по собранным на данный момент данным, авария на Арамильском тракте произошла из-за автомобиля марки «Фольксваген Тигуан», который внезапно выехал на полосу встречного движения и врезался там в автомобиль «УАЗ». При столкновении одно из колёс иномарки оторвалось и отлетело в автомобиль марки «Дацен», который стал таким образом третьим участником ДТП.
В аварии погиб водитель «УАЗа», 64-летний житель города Арамиль. Ещё пять человек получили травмы различной степени тяжести. Это все пассажиры «УАЗа» — женщины 66 и 37 лет (их с места происшествия увезли в Городскую клиническую больницу 36), а также дети 9 и 14 лет, которых госпитализировали в ДГКБ № 9. Пострадала и женщина, синевшая за рулём «Фольксвагена». Про неё известно, что это жительница города Арамиль. Из 62 лет жизни она 16 лет управляет автотранспортом и к административной ответственности за нарушения привлекалась 7 раз. Её также госпитализировали в ГКБ №36.
Судя по собранным на данный момент данным, авария на Арамильском тракте произошла из-за автомобиля марки «Фольксваген Тигуан», который внезапно выехал на полосу встречного движения и врезался там в автомобиль «УАЗ». При столкновении одно из колёс иномарки оторвалось и отлетело в автомобиль марки «Дацен», который стал таким образом третьим участником ДТП.
В аварии погиб водитель «УАЗа», 64-летний житель города Арамиль. Ещё пять человек получили травмы различной степени тяжести. Это все пассажиры «УАЗа» — женщины 66 и 37 лет (их с места происшествия увезли в Городскую клиническую больницу 36), а также дети 9 и 14 лет, которых госпитализировали в ДГКБ № 9. Пострадала и женщина, синевшая за рулём «Фольксвагена». Про неё известно, что это жительница города Арамиль. Из 62 лет жизни она 16 лет управляет автотранспортом и к административной ответственности за нарушения привлекалась 7 раз. Её также госпитализировали в ГКБ №36.
На место дорожно-транспортного происшествия выезжали руководители Госавтоинспекции. Сотрудниками дорожной инспекции проведены все необходимые замеры, на месте происшествия работала следственно-оперативная группа, — сообщает ГИБДД Екатеринбурга.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Несовершеннолетняя девушка пострадала в ДТП на дороге «Екатеринбург – Нижний Тагил - Серов»
22 июля 2024
22 июля 2024
Два человека погибли в ДТП на Серовском тракте
27 июля 2024
27 июля 2024