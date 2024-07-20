Цех по розливу питьевой воды в Сысертском районе закрыли на месяц из-за антисанитарии

не соблюдение контроля за дезинфекцией (мойки, помещений, оборудования цеха — линии розлива воды),





технологическое оборудование и процессы производства не обеспечивают выпуск безопасной пищевой продукции (упакованной питьевой воды),





осуществляется производство природной питьевой артезианской воды «Olavoda», упакованной в бутылки ПЭТ, без документов, подтверждающих качество и безопасность данной продукции,





не приняты в полном объеме меры по предотвращению проникновения в производственные помещения животных (грызунов) и насекомых. Так, в складском помещении обнаружено наличие мух, мертвые особи насекомых, бабочки,





работники цеха по розливу воды не моют руки с мылом перед началом работы, а только обрабатывают руки дезинфицирующим средством, поскольку производственные помещения не оборудованы умывальниками и устройствами для вытирания или сушки рук.

Алиса Левина © Вечерние ведомости

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В поселке Первомайский в Сысертском районе на 30 дней опечатали цех, в котором разливают питьевую воду для продажи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП Россиипо Свердловской области.Поводом для проверки другого ведомства – Роспотребнадзора – стало отравление сразу 31 человека острой кишечной инфекцией и нововирусом.«Вода оказалась неудовлетворительного качества по микро-биологическим показателям как в тарах 18,9 литров так и в 5-литровых», – указано в сообщении пресс-службы уральских приставов.В работе предприятия выявлен сразу ряд нарушений, которые перечислены в сообщении ГУФССП Россиипо Свердловской области: