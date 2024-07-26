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Гидрометцентр: села возле рек в Свердловской области могут быть подтоплены

10.26 Понедельник, 29 июля 2024
Фото: Вечерние ведомости
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прогнозирует подъем воды в реках Свердловской области, сообщает ТАСС. Уральские метеорологи пока свои прогнозы не озвучивали.

«Все села, которые в Свердловской области вокруг рек, могут быть подтоплены. Очень сильные осадки приведут к повышению уровня рек и на Дальнем Востоке, к подтоплению ближайших к пойме построек», – цитирует ТАСС Вильфанда.

Напомним, в регионе несколько дней идут довольно сильные дожди. Однако пока о каких-либо серьезных инцидентах именно в Свердловской области, неизвестно. 26 июля в соседней Челябинской области оказались подтоплены несколько населенных пунктов.

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Алиса Левина © Вечерние ведомости


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13:50 В двухэтажном жилом доме в Верхней Салде обрушился потолок
13:00 В Екатеринбурге спасают пятерых рабочих, надышавшихся выхлопными газами
12:08 В Ревде мужчина в камуфляже попытался поджечь семейное кафе
11:46 Двух подростков сбил водитель Skoda на Шефской в Екатеринбурге
11:30 В Нижнем Тагиле из-за поспешившего на дороге водителя-отца в ДТП пострадала трёхлетняя девочка
10:48 Глава СК потребовал доклад по результатам расследования исчезновения 28-летнего уральца
16:53 Два человека погибли в ДТП на Серовском тракте
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