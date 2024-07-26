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Гидрометцентр: села возле рек в Свердловской области могут быть подтоплены
Фото: Вечерние ведомости
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прогнозирует подъем воды в реках Свердловской области, сообщает ТАСС. Уральские метеорологи пока свои прогнозы не озвучивали.
«Все села, которые в Свердловской области вокруг рек, могут быть подтоплены. Очень сильные осадки приведут к повышению уровня рек и на Дальнем Востоке, к подтоплению ближайших к пойме построек», – цитирует ТАСС Вильфанда.
Напомним, в регионе несколько дней идут довольно сильные дожди. Однако пока о каких-либо серьезных инцидентах именно в Свердловской области, неизвестно. 26 июля в соседней Челябинской области оказались подтоплены несколько населенных пунктов.
«Все села, которые в Свердловской области вокруг рек, могут быть подтоплены. Очень сильные осадки приведут к повышению уровня рек и на Дальнем Востоке, к подтоплению ближайших к пойме построек», – цитирует ТАСС Вильфанда.
Напомним, в регионе несколько дней идут довольно сильные дожди. Однако пока о каких-либо серьезных инцидентах именно в Свердловской области, неизвестно. 26 июля в соседней Челябинской области оказались подтоплены несколько населенных пунктов.
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