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Три человека погибли из-за падения автомобиля в овраг в уральском городе

09.28 Понедельник, 29 июля 2024
Фото: управление ГИБДД по Свердловской области
Автомобиль вылетел с дороги в овраг в Свердловской области, инцидент произошел в Тавде на улице Горького сегодня ночью. Водитель и пассажир погибли на месте.

В ГИБДД Свердловской области рассказали, что, по предварительным данным, ДТП случилось из-за того, что водитель Соляриса (а именно этот автомобиль и вылетел в овраг) не справился с управлением из-за несоблюдения скоростного режима.

«По предварительной информации, водитель автомобиля «Хендэ Солярис», 32-летний мужчина, не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства, вследствие чего не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части с последующим падением в глубокий овраг и опрокидыванием.  
 
В результате ДТП водитель и два его пассажира, 36-летний мужчина и женщина, личность которой в настоящий момент устанавливается сотрудниками полиции, от полученных травм скончались на месте до прибытия бригады медиков», – указано в сообщении ГИБДД.

При этом, по неподтвержденной информации, все тро могли употреблять спиртные напитки, по крайней мере именно это рассказали местные жители инспекторам ГИБДД. На данный момент экспертиза о состоянии водителя пока не готова.

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Алиса Левина © Вечерние ведомости


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15:35 Прокуратура выясняет обстоятельства отравления газом рабочих на стройке в Екатеринбурге
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10:48 Глава СК потребовал доклад по результатам расследования исчезновения 28-летнего уральца
16:53 Два человека погибли в ДТП на Серовском тракте
15:57 Спасатели предупреждают об очень сильных дождях и ливнях в Свердловской области
15:46 В Среднеуральске установили памятник начальнику СуГРЭССтроя Алексею Котомину
15:22 Многодетная мама детей с непереносимостью белка из Арамили попросила Путина о помощи
14:36 Водителей предупреждают о подтоплении Пермского тракта из-за дождей в Свердловской области
14:09 Екатеринбуржцы стали чаще обращаться за услугами по благоустройству водоёмов
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