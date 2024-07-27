Три человека погибли из-за падения автомобиля в овраг в уральском городе

Алиса Левина © Вечерние ведомости

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Автомобиль вылетел с дороги в овраг в Свердловской области, инцидент произошел в Тавде на улице Горького сегодня ночью. Водитель и пассажир погибли на месте.В ГИБДД Свердловской области рассказали, что, по предварительным данным, ДТП случилось из-за того, что водитель Соляриса (а именно этот автомобиль и вылетел в овраг) не справился с управлением из-за несоблюдения скоростного режима.«По предварительной информации, водитель автомобиля «Хендэ Солярис», 32-летний мужчина, не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства, вследствие чего не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части с последующим падением в глубокий овраг и опрокидыванием.В результате ДТП водитель и два его пассажира, 36-летний мужчина и женщина, личность которой в настоящий момент устанавливается сотрудниками полиции, от полученных травм скончались на месте до прибытия бригады медиков», – указано в сообщении ГИБДД.При этом, по неподтвержденной информации, все тро могли употреблять спиртные напитки, по крайней мере именно это рассказали местные жители инспекторам ГИБДД. На данный момент экспертиза о состоянии водителя пока не готова.