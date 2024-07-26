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В двухэтажном жилом доме в Верхней Салде обрушился потолок
Фото: прокуратура Свердловской области
Вчера, 27 июля, в двухэтажном жилом доме на улице Чкалова в Верхней Салде обрушился потолок. Это произошло в одной из комнат трёхкомнатной квартиры. К счастью, в этот момент никого не было дома, поэтому обошлось без нечастных случаев.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, на место происшествия выезжал заместитель вернесалдинского городского прокурора Руслан Сухитра. Известно, что обрушение произошло в доме, который ранее не признавали аварийным. По предварительным данным, потолок мог упасть из-за протечки крыши.
Также специалисты надзорного органа хотят обратить особое внимание на необходимость предоставить жильцам другое жильё. Сообщается, что в подъезде, где произошло обрушение, живёт восемь человек, в том числе два ребёнка. Одна семья, состоящая из четырёх человек, в которой живут двое детей. Остальных обещали временно разместить в местной школе.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, на место происшествия выезжал заместитель вернесалдинского городского прокурора Руслан Сухитра. Известно, что обрушение произошло в доме, который ранее не признавали аварийным. По предварительным данным, потолок мог упасть из-за протечки крыши.
«Прокуратурой в ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка действиям сотрудников управляющей компании и администрации городского округа. Сотрудники прокуратуры обратят внимание Межведомственной комиссии на необходимость обследования конструктивных элементов и инженерных конструкций многоквартирного дома на предмет нахождения в аварийном состоянии»,
– говорится в сообщении ведомства.
Также специалисты надзорного органа хотят обратить особое внимание на необходимость предоставить жильцам другое жильё. Сообщается, что в подъезде, где произошло обрушение, живёт восемь человек, в том числе два ребёнка. Одна семья, состоящая из четырёх человек, в которой живут двое детей. Остальных обещали временно разместить в местной школе.
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