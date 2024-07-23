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В Ревде мужчина в камуфляже попытался поджечь семейное кафе
Кадр из видео: «Свет Екатеринбург»
В Ревде мужчина, одетый в камуфляжный костюм, попытался поджечь семейное кафе «Толстая Креветка». Его остановил охранник заведения.
Видео с попыткой поджога опубликовали в телеграм-канале «Свет Екатеринбург». По данным «Е1», мужчина заказал рыбную и фруктовую нарезку, поел рыбы и принялся за фрукты, после чего стал возмущаться из-за того, что у фруктов был вкус рыбы. Тогда его попросили уйти. Вероятно, обидевшись, мужчина вернулся уже с канистрой бензина и стал поливать им кафе. В этот момент в заведении находились посетители, в том числе дети.
В полиции инцидент ещё не комментировали.
В СМИ пишут, что «пироман» нездешний. По неподтверждённой информации, он приехал из зоны боевых действий в отпуск на похороны сослуживца.
Видео с попыткой поджога опубликовали в телеграм-канале «Свет Екатеринбург». По данным «Е1», мужчина заказал рыбную и фруктовую нарезку, поел рыбы и принялся за фрукты, после чего стал возмущаться из-за того, что у фруктов был вкус рыбы. Тогда его попросили уйти. Вероятно, обидевшись, мужчина вернулся уже с канистрой бензина и стал поливать им кафе. В этот момент в заведении находились посетители, в том числе дети.
В полиции инцидент ещё не комментировали.
В СМИ пишут, что «пироман» нездешний. По неподтверждённой информации, он приехал из зоны боевых действий в отпуск на похороны сослуживца.
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