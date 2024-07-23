Двух подростков сбил водитель Skoda на Шефской в Екатеринбурге

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Вчера днём, примерно в 13.45, в Екатеринбурге на улице Шефской водитель Skoda Fabia сбил 14-летнего юношу с 15-летней девушкой, переходивших через дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП подростков с травмами увезли в ДГКБ №9.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в городской ГИБДД. За рулём был 69-летний мужчина со стажем вождения 34 года. В момент аварии был трезв. По словам пенсионера, дети слишком неожиданно вышли на дорогу, из-за чего он не успел вовремя затормозить.В ГАИ призывают родителей регулярно проводить с детьми беседы на тему безопасного поведения на дороге, в том числе напоминать им о том, что необходимо убедиться в безопасности перехода, прежде чем выходить на проезжую часть.