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В Нижнем Тагиле из-за поспешившего на дороге водителя-отца в ДТП пострадала трёхлетняя девочка
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Вчера, 27 июля, на Луганском проспекте в Нижнем Тагиле перевернулась семья на Toyota. В результате аварии пострадала трёхлетняя девочка. Родители малышки оказались в порядке.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в областном УГИБДД, 31-летний отец семейства, спешивший с семьей в магазин, не справился с управлением и наехал на бордюрный, вследствие чего автомобиль опрокинулся на крышу. Водитель, как и его 22-летняя супруга, травм не получила. А вот их 3-летнюю дочку увезли в Детскую городскую больницу. К счастью, тяжёлых травм малышке всё же удалось избежать.
В связи с тем, что девочка всё же пострадала, на водителя составили протокол по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в областном УГИБДД, 31-летний отец семейства, спешивший с семьей в магазин, не справился с управлением и наехал на бордюрный, вследствие чего автомобиль опрокинулся на крышу. Водитель, как и его 22-летняя супруга, травм не получила. А вот их 3-летнюю дочку увезли в Детскую городскую больницу. К счастью, тяжёлых травм малышке всё же удалось избежать.
В связи с тем, что девочка всё же пострадала, на водителя составили протокол по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).
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