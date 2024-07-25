По Берёзовскому за рулём иномарки катался слишком юный водитель

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Сотрудники ДПС остановили на одной из улиц Берёзовского иномарку, водитель которой показался им подозрительно юным. Оказалось, что не показалось: за рулём машины сидел 13-летний школьник.Машина марки «Дэу Матиз» на момент встречи с патрульными катила по улице Режевская города Безёзовский. Разумеется, никаких водительских прав у юного «шофёра» не оказалось — даже ученические права в России можно получать не раньше, чем в 14 лет. Очевидное нарушение ДПС-ники пресекли и мальчика за руль больше не пустили. Машину на автоэвакуаторе отправили на спецстоянку. Школьника же задержали до прибытия законного представителя.Как удалось выяснить из разговора с нарушителем, он взял тайком ключи от отцовской машины и отправился покататься на ней. «Покатушки» вылились в неприятности для отца подростка. Его привлекли к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Решается вопрос по привлечению мужчины к ответственности по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ за непринятие мер, по исключению использования транспорта в период его отсутствия, — поясняет телеграм-канал «Патрульный участок».