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Под Верхней Пышмой произошла массовая авария с пятью пострадавшими
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Пять человек пострадали в массовой аварии на 43-м километре ЕКАД под Верхней Пышмой. Там столкнулись два легковых автомобиля, грузовик и мотоцикл.
Обстоятельства аварии ещё выясняются. Судя по кадрам с места ДТП, один из легковых автомобилей вследствие столкновения опрокинулся на бок.
Известно, что из пяти пострадавших двое – дети. В настоящий момент на месте происшествия работают медики, они оказывают необходимую медицинскую помощь, сообщают в УГИБДД по Свердловской области.
Обстоятельства аварии ещё выясняются. Судя по кадрам с места ДТП, один из легковых автомобилей вследствие столкновения опрокинулся на бок.
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Известно, что из пяти пострадавших двое – дети. В настоящий момент на месте происшествия работают медики, они оказывают необходимую медицинскую помощь, сообщают в УГИБДД по Свердловской области.
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