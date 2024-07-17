Под Верхней Пышмой произошла массовая авария с пятью пострадавшими

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Пять человек пострадали в массовой аварии на 43-м километре ЕКАД под Верхней Пышмой. Там столкнулись два легковых автомобиля, грузовик и мотоцикл.Обстоятельства аварии ещё выясняются. Судя по кадрам с места ДТП, один из легковых автомобилей вследствие столкновения опрокинулся на бок.Известно, что из пяти пострадавших двое – дети. В настоящий момент на месте происшествия работают медики, они оказывают необходимую медицинскую помощь, сообщают в УГИБДД по Свердловской области.