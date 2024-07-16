Возрастное ограничение 18+
Владельцам бассейна на крыше «Высоцкого» не удалось уйти от ответственности за сломанный нос посетительницы
Фото: предоставлено пострадавшей
Седьмой кассационный суд в Челябинске сегодня отказал в удовлетворении жалобы управляющей бассейном, ИП Алисы Шепель, на решение Свердловского областного суда, признавшего вину предприятия и постановившего выплатить сломавшей нос девушке 50 тысяч рублей компенсации.
Изначально, напомним, история разворачивалась в пользу представителей бассейна — осенью 2023 года Октябрьский суд Екатеринбурга, который почти год рассматривал дело, отказал в иске получившей перелом девушке. Решение выносила судья Верха Обухова (она же, к слову, узаконила снос старинной усадьбы Белинькова, которого добивался девелопер ЗАО «Предприятие "Чусовское озеро"»). Но в марте этого года судья Свердловского облсуда признала это решение Октябрьского райсуда незаконным. Сегодня с судом апелляционной инстанции согласился и кассационный суд — судья Ольга Карпова удовлетворять жалобу ИП Алисы Шепель отказалась, сообщил «Вечерним ведомостям» представлявший интересы пострадавшей юрист Артём Шульман.
Прокуратура в суде заняла позицию в пользу пострадавшей девушки и просила оставить решение Свердловского облсуда в силе, добавил юрист.
Это не единственный суд, в котором в последнее время фигурировал бассейн на крыше небоскрёба «Высоцкий» — юрист Николай Размочкин указывал на то, что бассейн в принципе построен незаконно, поскольку не было выдано разрешений на изменение параметров капитального строения. Однако в этом случае прокуратура встала на сторону владельцев бизнес-центра, разрешив им провести экспертизу с помощью своих экспертов (в суде по травмированию девушки в бассейне представители «Высоцкого» также предлагали своих экспертов, однако юристу Артёму Шульману удалось добиться того, чтобы её провели эксперты государственного Уральского центра судебной экспертизы), и она пришла к выводу, что строительных нарушений нет.
Изначально, напомним, история разворачивалась в пользу представителей бассейна — осенью 2023 года Октябрьский суд Екатеринбурга, который почти год рассматривал дело, отказал в иске получившей перелом девушке. Решение выносила судья Верха Обухова (она же, к слову, узаконила снос старинной усадьбы Белинькова, которого добивался девелопер ЗАО «Предприятие "Чусовское озеро"»). Но в марте этого года судья Свердловского облсуда признала это решение Октябрьского райсуда незаконным. Сегодня с судом апелляционной инстанции согласился и кассационный суд — судья Ольга Карпова удовлетворять жалобу ИП Алисы Шепель отказалась, сообщил «Вечерним ведомостям» представлявший интересы пострадавшей юрист Артём Шульман.
Прокуратура в суде заняла позицию в пользу пострадавшей девушки и просила оставить решение Свердловского облсуда в силе, добавил юрист.
Это не единственный суд, в котором в последнее время фигурировал бассейн на крыше небоскрёба «Высоцкий» — юрист Николай Размочкин указывал на то, что бассейн в принципе построен незаконно, поскольку не было выдано разрешений на изменение параметров капитального строения. Однако в этом случае прокуратура встала на сторону владельцев бизнес-центра, разрешив им провести экспертизу с помощью своих экспертов (в суде по травмированию девушки в бассейне представители «Высоцкого» также предлагали своих экспертов, однако юристу Артёму Шульману удалось добиться того, чтобы её провели эксперты государственного Уральского центра судебной экспертизы), и она пришла к выводу, что строительных нарушений нет.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Суды Свердловской области завалены уголовными делами
23 июля 2024
23 июля 2024
Мэр Богдановича взыскал с жены участника боевых действий 25 тысяч рублей за комментарий в соцсети
18 июля 2024
18 июля 2024