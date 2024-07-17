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Две перелома получила пенсионерка в коридоре екатеринбургской больницы
Фото: Владислав Постников
В Екатеринбурге 74-летняя женщина упала в коридоре хирургического отделения ЦГБ 20 и получила два перелома.
Об этом сообщает телеграм-канал Ural Mash. По словам пенсионерки, пол в том месте был очень скользким, но в больнице утверждают, что она упала из-за слабости, так как нарушила постельный режим.
Родных пожилой женщины также возмутило то, что рентген ей сделали сразу, но о том, что у неё переломы руки и шейки бедра, выяснилось только к концу дня, после того как сын пенсионерки устроил скандал. Только тогда женщину прооперировали.
А задержку в изучении снимков в больнице объяснили отсутствием доктора, у которого на тот момент закончилась смена.
Об этом сообщает телеграм-канал Ural Mash. По словам пенсионерки, пол в том месте был очень скользким, но в больнице утверждают, что она упала из-за слабости, так как нарушила постельный режим.
Родных пожилой женщины также возмутило то, что рентген ей сделали сразу, но о том, что у неё переломы руки и шейки бедра, выяснилось только к концу дня, после того как сын пенсионерки устроил скандал. Только тогда женщину прооперировали.
А задержку в изучении снимков в больнице объяснили отсутствием доктора, у которого на тот момент закончилась смена.
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