Очередное ДТП с подростком на питбайке произошло в Свердловской области

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Вождение питбайка в слишком юном возрасте не в первый раз заканчивается аварией. Так, 23 июля в Нижней Салде под машину угодил 14-летний мальчик, ехавший на мотоцикле KAYO. В результате ДТП подросток получил травму ноги, с которой его увезли в больницу Нижнего Тагила.Как выяснилось, питбайк подростку приобрёл его отец. Во время разговора с госавтоинспекторами он не стал отрицать того, что подарил сыну мотоцикл для того, чтобы тот на нём кататься. Однако то, что управлять такой техникой можно лишь с водительскими правами категории «А», которых у мальчика в его возрасте быть не могло, он видимо не учёл.В итоге инспекторы ДПС привлекли отца юного байкера к административной ответственности по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ, наказание по которой предусматривает штраф в размере 30 тысяч рублей, а также направили информацию о ДТП в подразделение по делам несовершеннолетних для решения вопроса о привлечении законных представителей несовершеннолетнего по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребёнка и постановке на профилактический учет, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.«Госавтоинспекция призывает родителей ответственно относиться к воспитанию детей и не покупать "взрослые игрушки", для управления которыми требуются специальные навыки вождения и водительские права. Напоминаем, что питбайк оборудован двигателем и, согласно п.1.2 ПДД, является механическим транспортным средством», – напомнили в пресс-группе.