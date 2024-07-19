«Незаконного» пилота-одиночку разыскивают в Екатеринбурге

По итогам надзорных мероприятий будет дана оценка законности действиям лица, осуществлявшего полет, — заявляет транспортная прокуратура.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Уральская транспортная прокуратура разыскивает человека, который накануне вечером летал над Екатеринбургом. Летал, разумеется, не сам, размахивая руками, — управлял парапланом, что не вполне законно.Параплан, зависший в небе, заметили во вторник вечером, 23 июня. Территориально этот полёт летательного аппарата был зафиксирован в Солнечном микрорайоне Екатеринбурга, хотя, вероятно, он пролетал и над другими жилыми районами города. Судя по всему, вместе с собой парапланерист взял в полёт и пассажира.Узнав об этом факте, Уральская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия. Первым делом было проверено, выдавались ли разрешения на полёт параплана в данном районе Екатеринбурга, как того требует закон. Убедившись, что парапланерист рассекал небесные просторы незаконно, прокурорские работники затеяли поиски этого человека.К слову, на территории Екатеринбурга действует несколько коммерческих компаний, предлагающих полетать над городом на параплане. Стоимость такого удовольствия около 7 тысяч рублей за полчаса полёта.