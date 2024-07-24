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В легковой машине, которая столкнулась с фурой, было четверо друзей и пистолет
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В ночь на 24 июля в результате столкновения легкового автомобиля с фурой на Елизавете погибли четверо друзей: Кирилл, Расул, Влад и Павел. Все находившиеся в автомобиле ВАЗ скончались на месте происшествия. Родные поделились с изданием Е1.RU подробностями о погибших и той трагической ночи.
Мама 18-летнего Кирилла рассказала E1.RU, что её сын не планировал в тот вечер выходить из дома. По её словам, они встретились на улице, и Кирилл сказал, что собирается к бабушке. Однако позже он решил присоединиться к друзьям.
Смертельная авария стала известна семье Кирилла от подруги, случайно оказавшейся рядом с местом трагедии. Какое-то время её сын был ещё жив, но когда Надежда прибежала к месту происшествия, Кирилл уже скончался.
Сестра погибшего водителя Павла рассказала, что её брат был душой компании, всегда готовым помочь и поддержать близких.
На фотографии, опубликованной изданием Е1.RU, запечатлён пистолет на полу салона автомобиля. Сестра Павла утверждает, что у него никогда не было оружия и она не верит, что оно его.
Мама 18-летнего Кирилла рассказала E1.RU, что её сын не планировал в тот вечер выходить из дома. По её словам, они встретились на улице, и Кирилл сказал, что собирается к бабушке. Однако позже он решил присоединиться к друзьям.
Я не знаю водителя, но остальные трое дружили со школы. Они обожали машины: покупали, ремонтировали и катались на них. Но в тот вечер Кирилл сказал, что будет дома. Не знаю, почему он изменил свои планы,
— поделилась Надежда с изданием
Смертельная авария стала известна семье Кирилла от подруги, случайно оказавшейся рядом с местом трагедии. Какое-то время её сын был ещё жив, но когда Надежда прибежала к месту происшествия, Кирилл уже скончался.
Сестра погибшего водителя Павла рассказала, что её брат был душой компании, всегда готовым помочь и поддержать близких.
На фотографии, опубликованной изданием Е1.RU, запечатлён пистолет на полу салона автомобиля. Сестра Павла утверждает, что у него никогда не было оружия и она не верит, что оно его.
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