В легковой машине, которая столкнулась с фурой, было четверо друзей и пистолет

— поделилась Надежда с изданием

Я не знаю водителя, но остальные трое дружили со школы. Они обожали машины: покупали, ремонтировали и катались на них. Но в тот вечер Кирилл сказал, что будет дома. Не знаю, почему он изменил свои планы,