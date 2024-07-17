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В Каменске-Уральском задержали мужчину за многолетнее сексуализированное насилие над внучкой
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Каменске-Уральском полиция задержала 60-летнего мужчину по подозрению в сексуализированном насилие над неродной внучкой. По предварительным данным, насилие продолжалось в течение шести лет, начиная с момента, когда девочка пошла в первый класс. Об этом рассказало ИА «Время Пресс» со ссылкой на свой источник. СК по Свердловской области отказался давать официальный комментарий.
Как сообщает информационное агентство задержание подозреваемого произошло около трёх недель назад. В распоряжении «Время Пресс» есть видеозапись следственных действий, которые проводились в отношении мужчины. Как стало известно, подозреваемый работал на одном из местных предприятий, где коллеги описывали его как "странного". Он часто не здоровался с людьми и разговаривал сам с собой, но при этом хорошо справлялся с любой работой в цехе.
Как заявляет агентство, что по неподтвержденной информации, во время обыска у него обнаружили резиновые «игрушки» для взрослых.
На данный момент с пострадавшей девочкой работают психологи. Источник сообщил, что ребёнок самостоятельно рассказал матери о насилии со стороны деда. Известно также, что жена подозреваемого и родная бабушка девочки умерла несколько лет назад.
Как сообщает информационное агентство задержание подозреваемого произошло около трёх недель назад. В распоряжении «Время Пресс» есть видеозапись следственных действий, которые проводились в отношении мужчины. Как стало известно, подозреваемый работал на одном из местных предприятий, где коллеги описывали его как "странного". Он часто не здоровался с людьми и разговаривал сам с собой, но при этом хорошо справлялся с любой работой в цехе.
Как заявляет агентство, что по неподтвержденной информации, во время обыска у него обнаружили резиновые «игрушки» для взрослых.
На данный момент с пострадавшей девочкой работают психологи. Источник сообщил, что ребёнок самостоятельно рассказал матери о насилии со стороны деда. Известно также, что жена подозреваемого и родная бабушка девочки умерла несколько лет назад.
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