В Екатеринбурге фура столкнула с легковушкой: погибли четверо молодых людей

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Ночью 24 июля на улице Бисертская, 133 в Екатеринбурге произошло смертельное ДТП.Согласно предварительным данным ГИБДД по Свердловской области, водитель грузовика "Renault Premium" с полуприцепом, следуя по улице Бисертская, поворачивал налево на зелёный свет. Однако он не уступил дорогу встречной "ВАЗ-2114", что привело к столкновению. В результате аварии 19-летний водитель легкового автомобиля и трое его пассажиров, 2005 и 2006 годов рождения, погибли на месте от полученных травм.Грузовиком управлял 67-летний житель деревни Паршина Богдановичевского района. Опытный водитель с 50-летним стажем, он никогда ранее не привлекался к административной ответственности. В момент аварии он был трезв. Мужчина пояснил полиции, что не заметил встречный автомобиль, так как тот двигался слишком быстро и неожиданно появился на его пути. Несмотря на попытку избежать столкновения, трагедии избежать не удалось.Как сообщает пресс-служба на место происшествия прибыли сотрудники городской Госавтоинспекции для установления причин аварии. Проводятся необходимые процессуальные действия. Окончательные выводы, включая информацию о том, были ли пристёгнуты погибшие ремнями безопасности и в каком состоянии находился водитель "ВАЗ", будут сделаны после завершения расследования.