Возрастное ограничение 18+

В Екатеринбурге фура столкнула с легковушкой: погибли четверо молодых людей

09.23 Среда, 24 июля 2024
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Ночью 24 июля на улице Бисертская, 133 в Екатеринбурге произошло смертельное ДТП.

Согласно предварительным данным ГИБДД по Свердловской области, водитель грузовика "Renault Premium" с полуприцепом, следуя по улице Бисертская, поворачивал налево на зелёный свет. Однако он не уступил дорогу встречной "ВАЗ-2114", что привело к столкновению. В результате аварии 19-летний водитель легкового автомобиля и трое его пассажиров, 2005 и 2006 годов рождения, погибли на месте от полученных травм.

Грузовиком управлял 67-летний житель деревни Паршина Богдановичевского района. Опытный водитель с 50-летним стажем, он никогда ранее не привлекался к административной ответственности. В момент аварии он был трезв. Мужчина пояснил полиции, что не заметил встречный автомобиль, так как тот двигался слишком быстро и неожиданно появился на его пути. Несмотря на попытку избежать столкновения, трагедии избежать не удалось.

Как сообщает пресс-служба на место происшествия прибыли сотрудники городской Госавтоинспекции для установления причин аварии. Проводятся необходимые процессуальные действия. Окончательные выводы, включая информацию о том, были ли пристёгнуты погибшие ремнями безопасности и в каком состоянии находился водитель "ВАЗ", будут сделаны после завершения расследования.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Дарья Суродина © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Нижнесергинском районе в ДТП под посёлком Лазоревый погиб водитель Nissan
16 июля 2024
На ЕКАДе погибли водитель легковушки его малолетний сын
19 июля 2024
Под колёсами грузовика погиб 62-летний уралец в Байкаловском районе
17 июля 2024
Екатеринбуржцы остались без остановки из-за автомобилиста
21 июля 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Свердловские власти хотят «вовлечь в хозяйственный оборот» территорию лесопарка, где находятся останки Николая II

И это уже не первая попытка сократить территорию Железнодорожного лесопарка
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
13:08 Суд постановил взыскать более 3,3 млн рублей с бывшего чиновника из Екатеринбурга
12:37 В Каменске-Уральском задержали мужчину за многолетнее сексуализированное насилие над внучкой
12:08 «Мы ни от чего не отказываемся»: ГУФСИН по Свердловской области прокомментировало ситуацию вокруг исправительного центра на Уктусе
12:01 Топ-5 прибыльных идей для летнего бизнеса в Екатеринбурге
10:58 В Свердловской области уголовные дела в отношении мигрантов чаще всего касаются взяточничества и преступлений против половой неприкосновенности
10:24 Центральная больница Екатеринбурга ежедневно принимает по 10-15 самокатчиков и 3-5 пешеходов
10:04 Знаменитая пловчиха поделилась впечатлениями о проживании на финале Кубка России по плаванию в Екатеринбурге
09:23 В Екатеринбурге фура столкнула с легковушкой: погибли четверо молодых людей
21:20 Сплюшку подлечили в екатеринбургской ветклинике
20:51 Суды Свердловской области завалены уголовными делами
19:45 Пожилую женщину убил «взбесившийся» в Нижней Салде грузовик
19:21 В посёлке Новой Ляли детский садик отремонтировали после прокурорского «наезда»
18:59 Более 9 тысяч нарушений ПДД пресекли свердловские автоинспекторы на прошлой неделе
18:25 Баночку с героином нашли у подозрительного прохожего на Уралмаше
17:34 Новую поликлинику ДГКБ №9 в Екатеринбурге обещают достроить в 2025 году
16:55 На первоуральца, пришедшего на детский праздник с ножом, возбудили уголовное дело
16:22 Водителей предупреждают о ремонте железнодорожного переезда на трассе «Екатеринбург – Шадринск – Курган»
15:51 85% пожаров в лесах Свердловской области тушат в первые сутки
15:08 Ещё порядка 500 человек пострадали от клещей в Свердловской области
14:34 В полиции и СК прокомментировали ситуацию с душившей ребёнка матерью из Каменска-Уральского
13:42 Екатеринбургская компания выплатила задолженность перед 2,4 тысячи работников
13:09 Девять автомобилей спасли огнеборцы из горящего автосервиса
12:29 На душившую своего ребёнка мать из Каменска-Уральского возбудили уголовное дело
12:12 В Екатеринбурге прокуратура и СК проверят кондукторшу, которая избила подростков
11:42 Для девушек из Екатеринбурга хотят сделать карту безопасных маршрутов
11:18 Свердловская область стала одним из регионов, где «Газпром нефть» построила новые дороги
Все новости Свердловской области
18:34 ГД расширила критерии, по которым организации могут признать нежелательными в РФ
17:24 Депутат ГД предлагает платить по 100 тысяч за сообщения о мигрантах нелегалах
16:23 Госдума приняла закон об уголовном наказании за пропаганду наркотиков
15:39 Госдума освободила Сергея Неверова от должности вице-спикера
14:59 Детский омбудсмен Татарстана предложила запретить пропаганду разводов и одиночества
13:37 Фальков предложил оставить общежития только для малоимущих
13:44 Байден снялся с президентской гонки и предложил кандидатуру Харрис
17:18 В Нью-Йорке самый крупный скелет стегозавра продан за рекордные 44 млн $
16:29 В Перу замечено неконтактное племя машко-пиро
15:19 Глава «CrowdStrike» заявил, что глобальный сбой не связан с кибератакой
14:47 У клиентов «Т-банка» произошел сбой в мобильном приложении
14:33 «Росэнергоатом» опровергает сообщения о радиационной аварии на Ростовской АЭС
13:50 По всему миру возник глобальный сбой в работе аэропортов, банков и операторов связи
18:29 В Твери машина застряла в яме с кипятком, спасатели получили ожоги
17:54 В пятизвездочном отеле Бангкока найдены мертвыми шесть человек
16:14 В Московской области девушка бросила коктейль Молотова в полицейскую машину
15:35 Липецкие власти признались, что «повернули» голову бизнесмена на фото с губернатором
15:03 Крупный пожар в торговом центре на юго-западе Китая унес жизни 16 человек
14:16 Депутат ГД предложил ввести наказание за дискредитацию семейных ценностей
13:49 В Уфе парки и скверы будут патрулировать на электросамокатах
13:14 Пользователи Авито теперь могут искать новые товары с помощью мультиобъявлений
13:04 Новые автомобили Chery Tiggo 7 Pro Max с выгодой 540 000 рублей для клиентов ВТБ Лизинг
12:23 КС признал умерщвление бездомных животных исключительной мерой
12:11 Бывший замминистра обороны РФ Тимур Иванов отказался от сделки со следствием
11:55 Экс-глава департамента культуры Москвы арестован до сентября
18:40 Археологи обнаружили древнеримскую статую Гермеса в Болгарии
Все новости России и мира
13:08 Суд постановил взыскать более 3,3 млн рублей с бывшего чиновника из Екатеринбурга
12:37 В Каменске-Уральском задержали мужчину за многолетнее сексуализированное насилие над внучкой
12:08 «Мы ни от чего не отказываемся»: ГУФСИН по Свердловской области прокомментировало ситуацию вокруг исправительного центра на Уктусе
12:01 Топ-5 прибыльных идей для летнего бизнеса в Екатеринбурге
10:58 В Свердловской области уголовные дела в отношении мигрантов чаще всего касаются взяточничества и преступлений против половой неприкосновенности
10:24 Центральная больница Екатеринбурга ежедневно принимает по 10-15 самокатчиков и 3-5 пешеходов
10:04 Знаменитая пловчиха поделилась впечатлениями о проживании на финале Кубка России по плаванию в Екатеринбурге
09:23 В Екатеринбурге фура столкнула с легковушкой: погибли четверо молодых людей
21:20 Сплюшку подлечили в екатеринбургской ветклинике
20:51 Суды Свердловской области завалены уголовными делами
19:45 Пожилую женщину убил «взбесившийся» в Нижней Салде грузовик
19:21 В посёлке Новой Ляли детский садик отремонтировали после прокурорского «наезда»
18:59 Более 9 тысяч нарушений ПДД пресекли свердловские автоинспекторы на прошлой неделе
18:25 Баночку с героином нашли у подозрительного прохожего на Уралмаше
17:34 Новую поликлинику ДГКБ №9 в Екатеринбурге обещают достроить в 2025 году
16:55 На первоуральца, пришедшего на детский праздник с ножом, возбудили уголовное дело
16:22 Водителей предупреждают о ремонте железнодорожного переезда на трассе «Екатеринбург – Шадринск – Курган»
15:51 85% пожаров в лесах Свердловской области тушат в первые сутки
15:08 Ещё порядка 500 человек пострадали от клещей в Свердловской области
14:34 В полиции и СК прокомментировали ситуацию с душившей ребёнка матерью из Каменска-Уральского
14:19 Разработка ученых Пермского политеха автоматизирует создание карт раскроя на производствах
13:42 Екатеринбургская компания выплатила задолженность перед 2,4 тысячи работников
13:09 Девять автомобилей спасли огнеборцы из горящего автосервиса
12:29 На душившую своего ребёнка мать из Каменска-Уральского возбудили уголовное дело
12:12 В Екатеринбурге прокуратура и СК проверят кондукторшу, которая избила подростков
11:42 Для девушек из Екатеринбурга хотят сделать карту безопасных маршрутов
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK