Пожилую женщину убил «взбесившийся» в Нижней Салде грузовик

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Грузовой автомобиль марки «Урал» сбил женщину на одном из перекрёстков города Нижняя Салда. Погибшая даже не находилась на проезжей части — она стояла на тротуаре в ожидании разрешающего для пешеходов сигнала светофора.Трагедия произошла сегодня, 23 июля, примерно в половине третьего дня. Женщина 11957 года рождения собиралась перейти проезжую часть на перекрёстке улиц Калинина и Фрунзе, в этот момент на неё и налетел грузовик, ехавший по Фрунзе и неожиданно вильнувший на тротуар. Пожилая пешеходка получила сильнейшие травмы и погибла практически мгновенно. Движение же взбесившейся махины остановил только бетонный фонарный столб, который теперь требует ремонта, как и сама грузовая машина.В причинах произошедшего сотрудникам ГИБДД ещё предстоит разобраться, но по предварительным данным водитель грузовика в какой-то момент не справился с управлением, поскольку ехал с превышением скорости. В отношении мужчины составлен административный протокол по статье 12.33 КоАП РФ, за повреждение светофорного объекта, и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).Про водителя Госавтоинспекция Свердловской области сообщает, что ему 34 года, из которых он «крутит баранку» уже 16 лет. К административной ответственности за нарушения ПДД привлекался четырежды. Сегодняшняя проверка показала, что момент аварии он был трезв.