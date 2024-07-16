85% пожаров в лесах Свердловской области тушат в первые сутки

– рассказал Мамонтов.

«Мы были к этому готовы. У нас круглосуточно дежурила региональная диспетчерская служба. Все силы, которые были задействованы для тушения лесных пожаров, были приведены в готовность, и естественно мы показали хороший результат: 85% пожаров были потушены в первые сутки»,