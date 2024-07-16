Возрастное ограничение 18+
85% пожаров в лесах Свердловской области тушат в первые сутки
Фото: Владислав Постников
В 2024 году огнеборцам удается тушить 85% пожаров, вспыхнувших в лесах Свердловской области, в первые сутки. Об этом в ходе сегодняшней пресс-конференции по поводу пожарной обстановки заявил региональный министр природных ресурсов и экологии Денис Мамонтов.
По его данным, с начала текущего сезона в свердловских лесах вспыхнуло 150 природных пожаров, что в 6 раз меньше, чем в прошлом году. Их общая площадь составила чуть больше 1000 гектаров – это в 300 раз меньше, чем в 2023 году.
«Мы были к этому готовы. У нас круглосуточно дежурила региональная диспетчерская служба. Все силы, которые были задействованы для тушения лесных пожаров, были приведены в готовность, и естественно мы показали хороший результат: 85% пожаров были потушены в первые сутки»,
– рассказал Мамонтов.
По его данным, с начала текущего сезона в свердловских лесах вспыхнуло 150 природных пожаров, что в 6 раз меньше, чем в прошлом году. Их общая площадь составила чуть больше 1000 гектаров – это в 300 раз меньше, чем в 2023 году.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию