В Екатеринбурге подростки хотели добежать до трамвая и попали под машину





– сообщили в пресс-группе. «По факту происшествия сотрудниками полиции будет проведено обследование образовательной организации, в которой обучаются несовершеннолетние на предмет обучения детей навыкам безопасного поведения на дороге, также материалы будут направлены в подразделение по делам несовершеннолетних Верх-Исетского района Екатеринбурга»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В ГИБДД Екатеринбурга рассказали подробности аварии, которая произошла вчера, 22 июля, в 17.10 на улице Викулова, недалеко от трамвайной остановки. Там двое подростков выбежали на дорогу и попали под колёса Porsche Cayenne.Стало известно, что пострадавшими подростками были 15-летний юноша и 13-летняя девочка. Их с различными травмами увезли в ДГКБ №9. В разговоре с сотрудниками полиции дети объяснили, что увидели на остановке нужный им трамвай и, чтобы на него успеть, решили перебежать через дорогу. Водителем Porsche, перед которым выбежали подростки, была 28-летняя девушка со стажем вождения 9 лет. Она рассказала, что дети неожиданно выскочили на дорогу с правой стороны.