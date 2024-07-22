Возрастное ограничение 18+
Возле Южного автовокзала в Екатеринбурге загорелся киоск
Кадры из видео: 66.ru
Сегодня утром в Екатеринбурге загорелся киоск у Южного автовокзала. В павильоне на улице 8 Марта продавалась восточная выпечка.
В пресс-службе МЧС сообщили, что огнеборцы уже локализовали огонь на площади 40 квадратных метров. В тушении задействованы 9 специалистов и 2 единицы техники, пишет «Четвёртый канал».
Пострадавших нет.
В пресс-службе МЧС сообщили, что огнеборцы уже локализовали огонь на площади 40 квадратных метров. В тушении задействованы 9 специалистов и 2 единицы техники, пишет «Четвёртый канал».
Пострадавших нет.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
«Спецавтобаза» объявила об открытии в Екатеринбурге 13 пунктов для сбора и сортировки отходов
15 июля 2024
15 июля 2024