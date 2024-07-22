Возле Южного автовокзала в Екатеринбурге загорелся киоск

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Сегодня утром в Екатеринбурге загорелся киоск у Южного автовокзала. В павильоне на улице 8 Марта продавалась восточная выпечка.В пресс-службе МЧС сообщили, что огнеборцы уже локализовали огонь на площади 40 квадратных метров. В тушении задействованы 9 специалистов и 2 единицы техники, пишет «Четвёртый канал».Пострадавших нет.