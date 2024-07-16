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Несовершеннолетняя девушка пострадала в ДТП на дороге «Екатеринбург – Нижний Тагил - Серов»

19.59 Понедельник, 22 июля 2024
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
В минувшее воскресенье, 21 июля, на автодороге «Екатеринбург – Нижний Тагил - Серов» столкнулись две легковые иномарки. Пассажирка одной из них с места происшествия была доставлена в нижнетагильскую больницу.

Вчера в Центральную Демидовскую больницу № 2 города Нижний Тагил на машине «Скорой помощи» была доставлена 17-летняя девушка. Врачи при осмотре обнаружили у неё травмы спины. Несовершеннолетнюю даму привезли с загородной трассы, где случилось ДТП с участием двух автомобилей иностранного производства. Пострадавшая ехала на пассажирском сидении одной из этих машин и, к счастью, была пристёгнута ремнём безопасности. Иначе инцидент для девушки мог закончится ещё плачевней.

Столкновение машин на указанной автодороге произошло вчера в вечернее время. Автомобиль марки «Черри» превысил скорость и задел впереди идущий автомобиль «Мицубиси Лансер», который как раз совершал поворот, о чём говорили и сигналы машины. Таким образом, автоинспекторы называют виновником аварии водителя «Черри», 20-летнего жителя города Качканар. Судя по его «послужному» списку, ДТП вполне ожидаемо — за год с момента получения водительских прав молодой человек был уже восемь раз уличён в нарушении правил дорожного движения.
В свою очередь, женщина за рулём «Митцубиси» по крайней мере в течение 2024 года в нарушении ПДД замечена не была. По неё известно, что она жительница Кушвы, имеет двухлетний водительский стаж.

На месте ДТП сотрудники Госавтоинспекции провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев и водителей. Виновник аварии пояснил, что при совершении манёвра «обгон» не справился с управлением. Возможно, наказывать сурово его не будут, поскольку госавтоинспекторы на месте дорожного инцидента выявили неудовлетворительные дорожные условия: на участке дороги отсутствует дублирующий дорожный знак «Ограничение скорости 70 км», на обочине имеется занижение, а у дорожного ограждения есть дефекты. В адрес обслуживающей организации направлены рекомендации по устранению недостатков, — отчитывается о проделанной работе Госавтоинспекция Свердловской области.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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16:48 На девять лет отправится в колонию-поселение водитель, сбивший ребёнка в Серове
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12:27 Девять лет дали екатеринбуржцу за убийство знакомого, тело которого он прятал в подвале
11:38 В Екатеринбурге водитель бетономешалки переехал спящую на дороге собаку
11:05 Каждый четвёртый екатеринбуржец имеет подработку
10:34 В столице Урала отменили особый противопожарный режим
10:19 Прохладная и дождливая погода ожидается в Свердловской области
09:54 В Екатеринбурге сгорел деревянный многоквартирный дом на Ереванской
09:31 В Шалинском районе «Лада Калина» протаранила деревянный дом
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