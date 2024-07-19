На девять лет отправится в колонию-поселение водитель, сбивший ребёнка в Серове

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Девять лет колонии-поселения назначили в качестве наказания водителю Daewoo Nexia, который не увидел на дороге семилетнего мальчика из-за того, что смотрел в телефон, и сбил его на огромной скорости. Вследствие ребёнок погиб на месте ДТП.Авария, которая унесла жизнь юного пешехода, произошла 29 июня 2022 года в Серове. Осуждённый тогда подрабатывал таксистом, но, судя по всему, относился к этому занятую слишком беспечно. Разогнавшись до 76 км/ч при разрешенной на том участке скорости в 60 км/ч, он отвлёкся на телефон и не увидел, как через дорогу стал переходить семилетний мальчик, и сбил его на полном ходу, не попытавшись затормозить. В момент аварии в машине находились пассажиры, которых он после случившегося высадил из машины, а затем и сам покинул место ДТП, бросив автомобиль на парковке.Вероятно, надеясь скрыться от уголовной ответственности осуждённый уехал на автобусе в другой город, но был задержан сотрудниками полиции при возвращении обратно.Серовский городской суд признал его виновным по пункту «б», части 4, статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения) и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года.Также суд удовлетворил иски родителей погибшего ребёнка о взыскании компенсации морального вреда в размере 2,5 млн рублей в пользу каждого родителя, а всего на сумму 5 млн рублей, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.Кроме этого, с осуждённого взысканы денежные средства на погребение погибшего в сумме 49 150 рублей. Приговор не вступил в законную силу.