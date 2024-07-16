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Под Новой Лялей при замене колеса автобусу придавило водителя
Фото: Владислав Постников
Вчера, 21 июля, на Серовском тракте в районе Новой Лялей придавило водителя автобуса, забравшего под днище машины, чтобы достать запасное колесу.
Как сообщает «Вечерний Карпинск», ссылаясь на ГИБДД, несчастный случай произошёл с одним из шофёров, выполнявших рейс «Екатеринбург – Карпинск». В какой-то момент им потребовалась замена колеса. Водители поставили автобус на домкрат, и один из них полез вниз за запасным. Пока шофёр лежал на земле, мимо пролетела машина, из-за чего автобус качнуло, и он съехал с домкрата.
Известно, что сейчас пострадавший водитель находится в больнице. Сообщается, что его жизни ничего не угрожает.
Как сообщает «Вечерний Карпинск», ссылаясь на ГИБДД, несчастный случай произошёл с одним из шофёров, выполнявших рейс «Екатеринбург – Карпинск». В какой-то момент им потребовалась замена колеса. Водители поставили автобус на домкрат, и один из них полез вниз за запасным. Пока шофёр лежал на земле, мимо пролетела машина, из-за чего автобус качнуло, и он съехал с домкрата.
Известно, что сейчас пострадавший водитель находится в больнице. Сообщается, что его жизни ничего не угрожает.
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