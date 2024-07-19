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В Екатеринбурге скончался пятимесячный мальчик, пока спала его мама
Фото: Владислав Постников
В Екатеринбурге в многодетной семье, где воспитывалось четверо детей, умер пятимесячный мальчик. Трагедия произошла вчера, 21 июля. Семью проверяет следственный комитет.
Как сообщает «Е1» со ссылкой на свой источник, женщина покормила ребёнка и легла спать, а, когда она проснулась, обнаружила, что сын уже не дышит. Мама мальчика вызвала скорую, и, пока ехали врачи, сама пыталась привести ребёнка в чувства, но по прибытию врачам оставалось лишь констатировать смерть. По предварительной информации, мальчик умер из-за того, что отрыгнул после еды и рвотные массы попали в дыхательные пути.
Сообщается, что отец семейства сейчас находится в другом регионе по работе, а мать находится в отпуске по уходу за ребёнком.
Как сообщает «Е1» со ссылкой на свой источник, женщина покормила ребёнка и легла спать, а, когда она проснулась, обнаружила, что сын уже не дышит. Мама мальчика вызвала скорую, и, пока ехали врачи, сама пыталась привести ребёнка в чувства, но по прибытию врачам оставалось лишь констатировать смерть. По предварительной информации, мальчик умер из-за того, что отрыгнул после еды и рвотные массы попали в дыхательные пути.
Сообщается, что отец семейства сейчас находится в другом регионе по работе, а мать находится в отпуске по уходу за ребёнком.
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