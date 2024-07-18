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В Екатеринбурге сгорел деревянный многоквартирный дом на Ереванской

09.54 Понедельник, 22 июля 2024
Фото: МЧС Свердловской области
Минувшей ночью в Екатеринбурге сгорел частично расселённый деревянный дом на улице Ереванской. К счастью, никто не пострадал. Трое человек самостоятельно эвакуировались на улицу до прибытия спасателей.

Как сообщили в пресс-службе областного управления МЧС, информация о происшествия поступила в пожарную часть в 03.05. К месту тут же было направлено 7 единиц техники и 21 человек личного состава. Локализовать огонь удалось в 04.36 и полностью потушить в 05.03. Разбор сгоревших конструкций продолжался до 07.14.

Площадь пожара составила 300 квадратных метров. В результате сгорело несколько квартир, чердак и кровля дома.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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09:54 В Екатеринбурге сгорел деревянный многоквартирный дом на Ереванской
09:31 В Шалинском районе «Лада Калина» протаранила деревянный дом
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18:40 В Свердловской области остались два природных пожара на площади 88 гектаров
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18:00 В Екатеринбурге начался гастрофестиваль «Уралисички!»
15:01 Екатеринбург признан самым стильным городом России звездным стилистом
13:05 Екатеринбуржцы остались без остановки из-за автомобилиста
12:49 В Екатеринбурге пропала 14-летняя девочка
12:27 Вопрос строительства мусорного полигона в Сысертском районе вынесен на референдум
10:50 В Талице СК проводит проверку по обращению женщины с инвалидностью о нарушении жилищных прав
18:30 В Екатеринбурге в тестовом режиме начал курсировать автобус «Генерал»
18:12 В Ельцин Центре можно взять набор для пикника
17:35 ГИБДД Екатеринбурга выявила 43 нарушения ПДД за пару часов
17:10 Свердловские спасатели предупреждают о сильном дожде с грозами и ветре
16:38 В Свердловской области остались три природных пожара на площади 85 гектар
16:03 Миру мур. О добрых новостях этой недели рассказывает редакционная кошка Майя
15:21 Екатеринбуржцы активно пользуются озонированием, холодным и сухим туманом
14:32 В Верхней Пышме провели огромный хоровод
12:54 Роспотребнадзор проверяет воду в Екатеринбурге после массовых жалоб на вонь
11:23 Парень сорвался с балкона многоэтажки и погиб
11:03 Пострадавшая при крушении вертолета под Билимбаем екатеринбурженка сможет встать на ноги
21:52 В Екатеринбурге разыскивают «волшебника» в белом вертолёте
20:27 Фотографы посоревновались в умении запечатлевать деревянный Екатеринбург
19:47 На ЕКАДе погибли водитель легковушки его малолетний сын
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