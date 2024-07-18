В Екатеринбурге сгорел деревянный многоквартирный дом на Ереванской

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Минувшей ночью в Екатеринбурге сгорел частично расселённый деревянный дом на улице Ереванской. К счастью, никто не пострадал. Трое человек самостоятельно эвакуировались на улицу до прибытия спасателей.Как сообщили в пресс-службе областного управления МЧС, информация о происшествия поступила в пожарную часть в 03.05. К месту тут же было направлено 7 единиц техники и 21 человек личного состава. Локализовать огонь удалось в 04.36 и полностью потушить в 05.03. Разбор сгоревших конструкций продолжался до 07.14.Площадь пожара составила 300 квадратных метров. В результате сгорело несколько квартир, чердак и кровля дома.