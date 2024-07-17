В Шалинском районе «Лада Калина» протаранила деревянный дом





– сообщили в пресс-группе. «В отношении правонарушителя инспекторы ДПС составили административные материалы по статье 12.7 КоАП РФ за вождение без прав, по статье 12.27 КоАП РФ за уезд с места ДТП и статье 12.33 КоАП РФ за повреждение дорожного ограждения. По факту ДТП полиция проводит проверку»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В минувшее воскресенье, 21 июля, в посёлке Староуткинск Шалинского района водитель «Лады Калины» не справился с управлением и врезался в деревянный жилой дом, сломав дорожное ограждение и повредив фундамент строения.Авария произошла примерно в час ночи. Как рассказали в свердловском управлении ГИБДД, водитель с места ДТП сбежал, но был достаточно быстро пойман сотрудниками ДПС благодаря местным жителям, узнавшим односельчанина. Им оказался молодой человек 2003 года рождения, не имеющий водительских прав.В разговоре с госавтоинспекторами парень признался, что машину приобрёл недавно и стал ездить на ней на работу на завод. Однако в этот раз у него что-то пошло не так. А с места ДТП он ушёл, потому что испугался.