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В Шалинском районе «Лада Калина» протаранила деревянный дом

09.31 Понедельник, 22 июля 2024
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В минувшее воскресенье, 21 июля, в посёлке Староуткинск Шалинского района водитель «Лады Калины» не справился с управлением и врезался в деревянный жилой дом, сломав дорожное ограждение и повредив фундамент строения.

Авария произошла примерно в час ночи. Как рассказали в свердловском управлении ГИБДД, водитель с места ДТП сбежал, но был достаточно быстро пойман сотрудниками ДПС благодаря местным жителям, узнавшим односельчанина. Им оказался молодой человек 2003 года рождения, не имеющий водительских прав.

В разговоре с госавтоинспекторами парень признался, что машину приобрёл недавно и стал ездить на ней на работу на завод. Однако в этот раз у него что-то пошло не так. А с места ДТП он ушёл, потому что испугался.

«В отношении правонарушителя инспекторы ДПС составили административные материалы по статье 12.7 КоАП РФ за вождение без прав, по статье 12.27 КоАП РФ за уезд с места ДТП и статье 12.33 КоАП РФ за повреждение дорожного ограждения. По факту ДТП полиция проводит проверку»,

– сообщили в пресс-группе.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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18:40 В Свердловской области остались два природных пожара на площади 88 гектаров
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18:00 В Екатеринбурге начался гастрофестиваль «Уралисички!»
15:01 Екатеринбург признан самым стильным городом России звездным стилистом
13:05 Екатеринбуржцы остались без остановки из-за автомобилиста
12:49 В Екатеринбурге пропала 14-летняя девочка
12:27 Вопрос строительства мусорного полигона в Сысертском районе вынесен на референдум
10:50 В Талице СК проводит проверку по обращению женщины с инвалидностью о нарушении жилищных прав
18:30 В Екатеринбурге в тестовом режиме начал курсировать автобус «Генерал»
18:12 В Ельцин Центре можно взять набор для пикника
17:35 ГИБДД Екатеринбурга выявила 43 нарушения ПДД за пару часов
17:10 Свердловские спасатели предупреждают о сильном дожде с грозами и ветре
16:38 В Свердловской области остались три природных пожара на площади 85 гектар
16:03 Миру мур. О добрых новостях этой недели рассказывает редакционная кошка Майя
15:21 Екатеринбуржцы активно пользуются озонированием, холодным и сухим туманом
14:32 В Верхней Пышме провели огромный хоровод
12:54 Роспотребнадзор проверяет воду в Екатеринбурге после массовых жалоб на вонь
11:23 Парень сорвался с балкона многоэтажки и погиб
11:03 Пострадавшая при крушении вертолета под Билимбаем екатеринбурженка сможет встать на ноги
21:52 В Екатеринбурге разыскивают «волшебника» в белом вертолёте
20:27 Фотографы посоревновались в умении запечатлевать деревянный Екатеринбург
19:47 На ЕКАДе погибли водитель легковушки его малолетний сын
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