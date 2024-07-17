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В Шалинском районе «Лада Калина» протаранила деревянный дом
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В минувшее воскресенье, 21 июля, в посёлке Староуткинск Шалинского района водитель «Лады Калины» не справился с управлением и врезался в деревянный жилой дом, сломав дорожное ограждение и повредив фундамент строения.
Авария произошла примерно в час ночи. Как рассказали в свердловском управлении ГИБДД, водитель с места ДТП сбежал, но был достаточно быстро пойман сотрудниками ДПС благодаря местным жителям, узнавшим односельчанина. Им оказался молодой человек 2003 года рождения, не имеющий водительских прав.
В разговоре с госавтоинспекторами парень признался, что машину приобрёл недавно и стал ездить на ней на работу на завод. Однако в этот раз у него что-то пошло не так. А с места ДТП он ушёл, потому что испугался.
Авария произошла примерно в час ночи. Как рассказали в свердловском управлении ГИБДД, водитель с места ДТП сбежал, но был достаточно быстро пойман сотрудниками ДПС благодаря местным жителям, узнавшим односельчанина. Им оказался молодой человек 2003 года рождения, не имеющий водительских прав.
В разговоре с госавтоинспекторами парень признался, что машину приобрёл недавно и стал ездить на ней на работу на завод. Однако в этот раз у него что-то пошло не так. А с места ДТП он ушёл, потому что испугался.
«В отношении правонарушителя инспекторы ДПС составили административные материалы по статье 12.7 КоАП РФ за вождение без прав, по статье 12.27 КоАП РФ за уезд с места ДТП и статье 12.33 КоАП РФ за повреждение дорожного ограждения. По факту ДТП полиция проводит проверку»,
– сообщили в пресс-группе.
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