В Свердловской области остались два природных пожара на площади 88 гектаров

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Свердловской области продолжают вести борьбу с природными пожарами в местных лесах. Как сообщают в ФБУ «Авиалесоохрана», на землях лесного фонда остаются два пожара.По данным на 21 июля 02.00, в регионе действовало два пожара на площади 88 гектаров. Вчера лесопожарная служба также сообщала о трех пожарах, но на площади 85 гектаров.Всего в России за минувшие сутки было зарегистрировано 127 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 352 922 гектара.