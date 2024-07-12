Екатеринбуржцы остались без остановки из-за автомобилиста

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Сегодня ночью в Екатеринбурге легковушка вылетела с дороги и разрушил автобусную остановку на улице Суходольская. Происшествие случилось в полтретьего ночи, водитель скрылся с места аварии, и его сейчас разыскивают.Очевидец рассказал, что автомобиль мчался на высокой скорости, после чего раздались визг тормозов и громкий удар. "Это произошло в 02:30. Соседи в чате написали, что водитель вышел из машины и исчез в тумане. При первом патрулировании ДПС не удалось его найти," — передает слова местного жителя Е1.RU.Информации о пострадавших в результате инцидента нет. Местные жители также отметили, что это уже не первый случай, когда в эту остановку врезаются автомобили. Ранее аналогичное происшествие произошло с автомобилем Lada Vesta, который столкнулся с остановочным комплексом через дорогу.Обновление:«ДТП без пострадавших, автомашина эвакуирована на специализированную стоянку», — сообщила пресс-служба ГИБДД