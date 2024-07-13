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В Екатеринбурге пропала 14-летняя девочка
Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт" Свердловской области
В Екатеринбурге ищут 14-летнюю Мирзохонову Умеду. Вчера, 20 июля, она вышла из дома и не вернулась. В её поисках участвуют волонтёры «ЛизыАлерт» и «Прорыва».
Девочка ростом 150 сантиметров, нормального телосложения, с чёрными длинными волосами и чёрными глазами. Была одета в красное платье и черные туфли.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемой, просят обращаться по телефону: 8 (800) 700-54-52, 8 (9000) 44-02-20 или 112.
Девочка ростом 150 сантиметров, нормального телосложения, с чёрными длинными волосами и чёрными глазами. Была одета в красное платье и черные туфли.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемой, просят обращаться по телефону: 8 (800) 700-54-52, 8 (9000) 44-02-20 или 112.
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