В Екатеринбурге пропала 14-летняя девочка

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге ищут 14-летнюю Мирзохонову Умеду. Вчера, 20 июля, она вышла из дома и не вернулась. В её поисках участвуют волонтёры «ЛизыАлерт» и «Прорыва».Девочка ростом 150 сантиметров, нормального телосложения, с чёрными длинными волосами и чёрными глазами. Была одета в красное платье и черные туфли.Всех, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемой, просят обращаться по телефону: 8 (800) 700-54-52, 8 (9000) 44-02-20 или 112.