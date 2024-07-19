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Свердловские спасатели предупреждают о сильном дожде с грозами и ветре
Фото: Юлия Кольтенберг
В Свердловской области объявили штормовое предупреждение в связи с ожидающейся завтра непогоде.
Спасатели советуют уральцам отказаться от работ на открытом воздухе и на высоте. Садоводам и огородникам рекомендуется воздержаться от работ на своих участках, проверить ветрозащитные конструкции.
В случае ЧП необходимо звонить по телефону МЧС «101» или экстренных служб «112».
21 июля местами в Свердловской области ожидаются сильные дожди с грозами и порывы ветра до 15 м/с. Будьте бдительны!
– говорится в предупреждении областного МЧС
Спасатели советуют уральцам отказаться от работ на открытом воздухе и на высоте. Садоводам и огородникам рекомендуется воздержаться от работ на своих участках, проверить ветрозащитные конструкции.
В случае ЧП необходимо звонить по телефону МЧС «101» или экстренных служб «112».
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Свердловчан предупреждают о грозе и сильном ветре
18 июля 2024
18 июля 2024