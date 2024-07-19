Свердловские спасатели предупреждают о сильном дожде с грозами и ветре





– говорится в предупреждении областного МЧС 21 июля местами в Свердловской области ожидаются сильные дожди с грозами и порывы ветра до 15 м/с. Будьте бдительны!

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Свердловской области объявили штормовое предупреждение в связи с ожидающейся завтра непогоде.Спасатели советуют уральцам отказаться от работ на открытом воздухе и на высоте. Садоводам и огородникам рекомендуется воздержаться от работ на своих участках, проверить ветрозащитные конструкции.В случае ЧП необходимо звонить по телефону МЧС «101» или экстренных служб «112».