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В Свердловской области остались три природных пожара на площади 85 гектар
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области продолжают вести борьбу с природными пожарами в местных лесах. Как сообщают в ФБУ «Авиалесоохрана», на землях лесного фонда остаются три пожара.
По данным на 20 июля 02.00, в регионе действовало три пожара на площади 85 гектар. Вчера лесопожарная служба также сообщала о четырех пожарах, но на площади 84 гектаров.
Всего в России за минувшие сутки было зарегистрировано 193 лесных пожара на площади 363 157 га.
По данным на 20 июля 02.00, в регионе действовало три пожара на площади 85 гектар. Вчера лесопожарная служба также сообщала о четырех пожарах, но на площади 84 гектаров.
Всего в России за минувшие сутки было зарегистрировано 193 лесных пожара на площади 363 157 га.
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