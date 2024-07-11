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Роспотребнадзор проверяет воду в Екатеринбурге после массовых жалоб на вонь
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Запахом воды из-под крана начали возмущаться жители разных районов Екатеринбурга с утра 19 июля. Кто-то жаловался на сильный запах хлорки, кто-то – на запах, похожий на канализацию.
После жалоб Роспотребнадзор начал расследование и выдал екатеринбургскому «Водоканалу» предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий.
В самом «Водоканале» объяснили ситуацию прошедшим 18 июля ливнем и ухудшением качеств поступающей на водозабор из Волчихинского водохранилища воды. Отметив при этом, что запах – единственный показатель, который не удалось привести к нормативу, по остальным показателям вода соответствует санитарным требованиям, утверждают в «Водоканале».
После жалоб Роспотребнадзор начал расследование и выдал екатеринбургскому «Водоканалу» предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий.
В самом «Водоканале» объяснили ситуацию прошедшим 18 июля ливнем и ухудшением качеств поступающей на водозабор из Волчихинского водохранилища воды. Отметив при этом, что запах – единственный показатель, который не удалось привести к нормативу, по остальным показателям вода соответствует санитарным требованиям, утверждают в «Водоканале».
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