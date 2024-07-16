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Парень сорвался с балкона многоэтажки и погиб

11.23 Суббота, 20 июля 2024
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Вечером 19 июля в Екатеринбурге 21-летний Денис Бельмас упал с балкона многоэтажки на улице 40-летия Комсомола и разбился насмерть. Об этом сообщает Е1.RU.

Сначала Денис смог спуститься на этаж ниже, удержавшись. Друзья пытались уговорить его вернуться, но он долго стоял на краю балкона. Когда на место приехала Росгвардия, Денис сорвался и упал.

Денис родился и вырос в Карпинске. Его воспитывали отчим и его жена. Несколько лет назад семья переехала в Екатеринбург. Отчим рассказал, что Денис какое-то время жил один, но недавно вернулся к семье. Знакомые говорили, что он подрабатывал в кафе.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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19:47 На ЕКАДе погибли водитель легковушки его малолетний сын
19:12 В Екатеринбурге злостный уклонист от уплаты налогов возместил миллиардный ущерб
18:39 В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга не стало ещё одного рынка
17:56 Сильные дожди и грозы ожидаются в выходные в Свердловской области
17:28 В Екатеринбурге второй день ищут ушедшую из больницы пенсионерку с потерей памяти
17:18 Журналисту американского издания The Wall Street Journal Эвану Гершковичу назначили 16 лет колонии строгого режима
16:54 Дорожники хотят успеть достроить дополнительные полосы на участке ЕКАД до конца года
16:19 Екатеринбуржцев зовут преобразить забор в духе Старика Б.У.Кашкина
15:49 В Академическом районе Екатеринбурга хотят построить сквер для наблюдения за птицами
15:15 В Екатеринбурге хотят построить две новых улицы в Железнодорожном районе
14:38 Свердловские спасатели предупреждают о сильном ветре до 25 метров в секунду
14:11 Обвиняемому в шпионаже Эвану Гершковичу запросили 18 лет
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13:31 Издание It's my city из Екатеринбурга лишили лицензии
12:50 В Екатеринбурге задержали деда-закладчика, два года прятавшего по городу героин
12:03 Более чем в 9 раз выросла площадь лесных пожаров в Свердловской области
11:40 На железнодорожной станции под Нижнем Тагилом с нарушением хранились ртутьсодержащие лампы
11:09 В Свердловской области обещают закончить ремонт 15 школ и 40 медучреждений
10:41 Свердловские госавтоинспекторы проведут рейд по любителям выезжать на «встречку»
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