Парень сорвался с балкона многоэтажки и погиб

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Вечером 19 июля в Екатеринбурге 21-летний Денис Бельмас упал с балкона многоэтажки на улице 40-летия Комсомола и разбился насмерть. Об этом сообщает Е1.RU.Сначала Денис смог спуститься на этаж ниже, удержавшись. Друзья пытались уговорить его вернуться, но он долго стоял на краю балкона. Когда на место приехала Росгвардия, Денис сорвался и упал.Денис родился и вырос в Карпинске. Его воспитывали отчим и его жена. Несколько лет назад семья переехала в Екатеринбург. Отчим рассказал, что Денис какое-то время жил один, но недавно вернулся к семье. Знакомые говорили, что он подрабатывал в кафе.