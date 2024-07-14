В Екатеринбурге разыскивают «волшебника» в белом вертолёте

«В СМИ выявлена публикация о том, что вертолет незаконно приземлился на проезжую часть Новомосковского тракта города Екатеринбурга. Транспортная прокуратура устанавливает собственника вертолета. По результатам проверки будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности полетов , в том числе законности использования воздушного пространства», — говорится в сообщении ведомства.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Пилота небольшого вертолёта разыскивают в уральской столице. С ним очень хотят побеседовать представители транспортной прокуратуры в связи с тем, что он в нарушение правил приземлился на проезжую часть в одной из точек Екатеринбурга.О происшествии стало известно случайно: в соцсетях сегодня появился короткий видеоролик, запечатлевший момент взлёта небольшого двуместного вертолёта белого цвета с проезжей части Новомосковского тракта. Судя по кадрам, «волшебник» в вертолёте приземлялся в непосредственной близости от «Масок скорби» — скульптурной композиции Эрнста Неизвестного, установленной на месте массового захоронения жертв политических репрессий.Разошедшийся по интернету ролик попал на глаза кому-то из работников Уральской транспортной прокуратуры. Тогда-то и было принято решение найти нарушителя.