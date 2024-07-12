Возрастное ограничение 18+

На ЕКАДе погибли водитель легковушки его малолетний сын

19.47 Пятница, 19 июля 2024
Фото: ГИБДД Свердловской области
Страшная трагедия произошла сегодня, 19 июня, на Екатеринбургской кольцевой автодороге. При столкновении грузовика с отечественной легковушкой погибли мужчина и ребёнок

Погибшие — 43-летний водитель и 7-летний мальчик, отец и сын. Оба находились в автомобиле марки «Лада Веста», когда на машину наехала грузовая махина марки «Рено». Вместе с погибшими ехали так же 43-летняя жена водителя и их старший, 16-летний сын. Они остались живы, но получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Смертельное ДТП случилось на 31 километре ЕКАД около трёх часов дня. Грузовая машина «Рено» двигалась в сторону города Берёзовский, а смятая ею «Лада» ехала по полосе встречного движения. По какой причине грузовик выехал не на свою полосу, до конца непонятно. Пока что представители госавтоинспеции говорят, что водитель «Рено» отвлёкся от управления и именно поэтому произошёл съезд грузовика на встречную полосу. Сам мужчина, житель Верхней Пышмы, поясняет, что в какое-то мгновение переключил внимание с дороги на мобильный телефон.

Про пострадавшую семью известно, что это жители Нижнего Тагила. Ехали они аккуратно, и даже все четверо были пристёгнуты ремнями безопасности. Погибший мальчик, как того требуют правила дорожного движения, в машине находился в специальном детском кресле.

На место ДТП для установления обстоятельств трагедии выезжало руководство областной Госавтоинспекции. По факту ДТП органы внутренних дел проводят расследование.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Под Кушвой насмерть разбился водитель легковой машины
12 июля 2024
Под колёсами грузовика погиб 62-летний уралец в Байкаловском районе
17 июля 2024
В Нижнесергинском районе в ДТП под посёлком Лазоревый погиб водитель Nissan
16 июля 2024
Мать с дочерью пострадали в ДТП на свердловской трассе
12 июля 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Свердловские власти хотят «вовлечь в хозяйственный оборот» территорию лесопарка, где находятся останки Николая II

И это уже не первая попытка сократить территорию Железнодорожного лесопарка
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
19:47 На ЕКАДе погибли водитель легковушки его малолетний сын
19:12 В Екатеринбурге злостный уклонист от уплаты налогов возместил миллиардный ущерб
18:39 В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга не стало ещё одного рынка
17:56 Сильные дожди и грозы ожидаются в выходные в Свердловской области
17:28 В Екатеринбурге второй день ищут ушедшую из больницы пенсионерку с потерей памяти
17:18 Журналисту американского издания The Wall Street Journal Эвану Гершковичу назначили 16 лет колонии строгого режима
16:54 Дорожники хотят успеть достроить дополнительные полосы на участке ЕКАД до конца года
16:19 Екатеринбуржцев зовут преобразить забор в духе Старика Б.У.Кашкина
15:49 В Академическом районе Екатеринбурга хотят построить сквер для наблюдения за птицами
15:15 В Екатеринбурге хотят построить две новых улицы в Железнодорожном районе
14:38 Свердловские спасатели предупреждают о сильном ветре до 25 метров в секунду
14:11 Обвиняемому в шпионаже Эвану Гершковичу запросили 18 лет
13:31 Издание It's my city из Екатеринбурга лишили лицензии
12:50 В Екатеринбурге задержали деда-закладчика, два года прятавшего по городу героин
12:03 Более чем в 9 раз выросла площадь лесных пожаров в Свердловской области
11:40 На железнодорожной станции под Нижнем Тагилом с нарушением хранились ртутьсодержащие лампы
11:09 В Свердловской области обещают закончить ремонт 15 школ и 40 медучреждений
10:41 Свердловские госавтоинспекторы проведут рейд по любителям выезжать на «встречку»
10:03 В Екатеринбурге накрыли бордель в элитном квартале города
09:29 До конца лета продлили сроки перекрытия улицы Боевых Дружин в Екатеринбурге
21:50 На Эльмаше готовится к сносу многострадальная двухэтажка
21:21 В Белой Башне заиграет современная музыка
21:09 В Екатеринбурге открылся музей Миши Брусиловского
20:49 В отношении несовершеннолетнего вымогателя в Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело
18:57 Жителя Красноуфимска за смерть пенсионера на дороге принудят работать
18:30 Среди екатеринбуржцев ищут будущую кинозвезду в возрасте
Все новости Свердловской области
17:18 В Нью-Йорке самый крупный скелет стегозавра продан за рекордные 44 млн $
16:29 В Перу замечено неконтактное племя машко-пиро
15:19 Глава «CrowdStrike» заявил, что глобальный сбой не связан с кибератакой
14:47 У клиентов «Т-банка» произошел сбой в мобильном приложении
14:33 «Росэнергоатом» опровергает сообщения о радиационной аварии на Ростовской АЭС
13:50 По всему миру возник глобальный сбой в работе аэропортов, банков и операторов связи
18:29 В Твери машина застряла в яме с кипятком, спасатели получили ожоги
17:54 В пятизвездочном отеле Бангкока найдены мертвыми шесть человек
16:14 В Московской области девушка бросила коктейль Молотова в полицейскую машину
15:35 Липецкие власти признались, что «повернули» голову бизнесмена на фото с губернатором
15:03 Крупный пожар в торговом центре на юго-западе Китая унес жизни 16 человек
14:16 Депутат ГД предложил ввести наказание за дискредитацию семейных ценностей
13:49 В Уфе парки и скверы будут патрулировать на электросамокатах
13:14 Пользователи Авито теперь могут искать новые товары с помощью мультиобъявлений
13:04 Новые автомобили Chery Tiggo 7 Pro Max с выгодой 540 000 рублей для клиентов ВТБ Лизинг
12:23 КС признал умерщвление бездомных животных исключительной мерой
12:11 Бывший замминистра обороны РФ Тимур Иванов отказался от сделки со следствием
11:55 Экс-глава департамента культуры Москвы арестован до сентября
18:40 Археологи обнаружили древнеримскую статую Гермеса в Болгарии
17:42 СК: задержан бывший министр правительства Москвы Кибовский
17:08 Мэр Невинномысска призвал жителей «не скулить» из-за перебоев с электричеством
15:29 В Ростовской области снова отключают электроснабжение из-за перегрузок
13:38 Пермский каннибал, который ел людей и домашних животных, устроился в приют для собак
12:31 Энергоблоки Ростовской АЭС после сбоя работают в штатном режиме, заявил «Росэнергоатом»
18:50 Минэнерго: на юге России введены ограничения потребления на 1,5 ГВт из-за сбоя на АЭС
18:31 Из-за аварии на ГРЭС в двух регионах РФ масштабные перебои с электричеством
Все новости России и мира
19:47 На ЕКАДе погибли водитель легковушки его малолетний сын
19:12 В Екатеринбурге злостный уклонист от уплаты налогов возместил миллиардный ущерб
18:39 В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга не стало ещё одного рынка
17:56 Сильные дожди и грозы ожидаются в выходные в Свердловской области
17:28 В Екатеринбурге второй день ищут ушедшую из больницы пенсионерку с потерей памяти
17:18 Журналисту американского издания The Wall Street Journal Эвану Гершковичу назначили 16 лет колонии строгого режима
16:54 Дорожники хотят успеть достроить дополнительные полосы на участке ЕКАД до конца года
16:19 Екатеринбуржцев зовут преобразить забор в духе Старика Б.У.Кашкина
15:49 В Академическом районе Екатеринбурга хотят построить сквер для наблюдения за птицами
15:15 В Екатеринбурге хотят построить две новых улицы в Железнодорожном районе
14:38 Свердловские спасатели предупреждают о сильном ветре до 25 метров в секунду
14:11 Обвиняемому в шпионаже Эвану Гершковичу запросили 18 лет
13:42 Ученые Пермского политеха предложили производить кирпичи с добавлением промышленных отходов
13:31 Издание It's my city из Екатеринбурга лишили лицензии
12:50 В Екатеринбурге задержали деда-закладчика, два года прятавшего по городу героин
12:03 Более чем в 9 раз выросла площадь лесных пожаров в Свердловской области
11:40 На железнодорожной станции под Нижнем Тагилом с нарушением хранились ртутьсодержащие лампы
11:09 В Свердловской области обещают закончить ремонт 15 школ и 40 медучреждений
10:41 Свердловские госавтоинспекторы проведут рейд по любителям выезжать на «встречку»
10:03 В Екатеринбурге накрыли бордель в элитном квартале города
09:29 До конца лета продлили сроки перекрытия улицы Боевых Дружин в Екатеринбурге
21:50 На Эльмаше готовится к сносу многострадальная двухэтажка
21:21 В Белой Башне заиграет современная музыка
21:09 В Екатеринбурге открылся музей Миши Брусиловского
20:49 В отношении несовершеннолетнего вымогателя в Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело
18:57 Жителя Красноуфимска за смерть пенсионера на дороге принудят работать
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK