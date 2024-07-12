На ЕКАДе погибли водитель легковушки его малолетний сын

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Страшная трагедия произошла сегодня, 19 июня, на Екатеринбургской кольцевой автодороге. При столкновении грузовика с отечественной легковушкой погибли мужчина и ребёнокПогибшие — 43-летний водитель и 7-летний мальчик, отец и сын. Оба находились в автомобиле марки «Лада Веста», когда на машину наехала грузовая махина марки «Рено». Вместе с погибшими ехали так же 43-летняя жена водителя и их старший, 16-летний сын. Они остались живы, но получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.Смертельное ДТП случилось на 31 километре ЕКАД около трёх часов дня. Грузовая машина «Рено» двигалась в сторону города Берёзовский, а смятая ею «Лада» ехала по полосе встречного движения. По какой причине грузовик выехал не на свою полосу, до конца непонятно. Пока что представители госавтоинспеции говорят, что водитель «Рено» отвлёкся от управления и именно поэтому произошёл съезд грузовика на встречную полосу. Сам мужчина, житель Верхней Пышмы, поясняет, что в какое-то мгновение переключил внимание с дороги на мобильный телефон.Про пострадавшую семью известно, что это жители Нижнего Тагила. Ехали они аккуратно, и даже все четверо были пристёгнуты ремнями безопасности. Погибший мальчик, как того требуют правила дорожного движения, в машине находился в специальном детском кресле.На место ДТП для установления обстоятельств трагедии выезжало руководство областной Госавтоинспекции. По факту ДТП органы внутренних дел проводят расследование.