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На Эльмаше около «Уралтрансмаша» вспыхнул крупный пожар
Фото: Владислав Постников
На Эльмаше вспыхнул крупный пожар. Со слов очевидцев, загорелась кровля цеха около завода «Уралтрансмаш», где сегодня велись сварочные работы.
По данным «Е1» возгорание уже потушили. В пресс-службе завода сообщали, что площадь пожара составила менее 200 квадратных метров. Ранее в МЧС говорили, что огонь охватил 420 «квадратов».
Пострадавших в происшествии нет. До прибытия спасателей эвакуировалось трое работников. «Никто не пострадал, возгорание уже ликвидировано. Завод продолжает производственный процесс в штатном режиме», – подтвердили на заводе.
По данным «Е1» возгорание уже потушили. В пресс-службе завода сообщали, что площадь пожара составила менее 200 квадратных метров. Ранее в МЧС говорили, что огонь охватил 420 «квадратов».
Пострадавших в происшествии нет. До прибытия спасателей эвакуировалось трое работников. «Никто не пострадал, возгорание уже ликвидировано. Завод продолжает производственный процесс в штатном режиме», – подтвердили на заводе.
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