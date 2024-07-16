В Сысертском районе 12-летняя девочка на электросамокате попала под машину





– сообщили в областном УГИБДД. «В результате ДТП несовершеннолетняя доставлена в детскую городскую больницу №9 города Екатеринбурга с травмами головы»,





– сказали в пресс-группе. «Госавтоинспекция напоминает владельцам электротранспорта с двигателем мощностью более 250 Вт, что для управления данным видом техники необходимо иметь специальное право на вождение и соблюдать правила. Также при использовании средств индивидуальной мобильности следует соблюдать меры безопасности: использовать защитную экипировку, быть внимательными и осторожными, выбирать безопасную скорость»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Вчера, 17 июля, около 12.00 напротив 7-го дома на улице Маяковского в посёлке Октябрьский Сысертского района пол колёса Hyundai угодила 12-летняя девочка на электросамокате.По предварительным данным, школьница выехала на проезжую часть в неподходящем для этого месте. Кроме этого, она сделала это из-за стоящего с краю дороги автомобиля, из-за чего 35-летняя водительница Hyundai не сразу заметила ребёнка на самокате и не успела вовремя затормозить. В момент аварии девочка была без взрослых.Также выяснилось, что мощность двигателя у самоката, на котором каталась девочка, составляет 350 Вт, что позволяет его приравнивать к мопедам, для управления которыми необходимо иметь водительское удостоверение категория «М». У ребёнка его быть не может, поэтому школьница не имела права на нём ездить. Со слов матери пострадавшей девочки, этот электросамокат ребёнку подарили для личного пользования.В отношении матери возбудили административное дело по статье 12.7 КоАП РФ за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему такого права. Также материалы аварии направили в ПДН для решения вопроса о привлечении родителей к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.