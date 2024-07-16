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В Сысертском районе 12-летняя девочка на электросамокате попала под машину

10.45 Четверг, 18 июля 2024
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Вчера, 17 июля, около 12.00 напротив 7-го дома на улице Маяковского в посёлке Октябрьский Сысертского района пол колёса Hyundai угодила 12-летняя девочка на электросамокате.

«В результате ДТП несовершеннолетняя доставлена в детскую городскую больницу №9 города Екатеринбурга с травмами головы»,

– сообщили в областном УГИБДД.


По предварительным данным, школьница выехала на проезжую часть в неподходящем для этого месте. Кроме этого, она сделала это из-за стоящего с краю дороги автомобиля, из-за чего 35-летняя водительница Hyundai не сразу заметила ребёнка на самокате и не успела вовремя затормозить. В момент аварии девочка была без взрослых.

Также выяснилось, что мощность двигателя у самоката, на котором каталась девочка, составляет 350 Вт, что позволяет его приравнивать к мопедам, для управления которыми необходимо иметь водительское удостоверение категория «М». У ребёнка его быть не может, поэтому школьница не имела права на нём ездить. Со слов матери пострадавшей девочки, этот электросамокат ребёнку подарили для личного пользования.

В отношении матери возбудили административное дело по статье 12.7 КоАП РФ за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему такого права. Также материалы аварии направили в ПДН для решения вопроса о привлечении родителей к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

«Госавтоинспекция напоминает владельцам электротранспорта с двигателем мощностью более 250 Вт, что для управления данным видом техники необходимо иметь специальное право на вождение и соблюдать правила. Также при использовании средств индивидуальной мобильности следует соблюдать меры безопасности: использовать защитную экипировку, быть внимательными и осторожными, выбирать безопасную скорость»,

– сказали в пресс-группе.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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